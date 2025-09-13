“Es ilegal”: Fernán Faerron reaparece con una bomba sobre su salida de Herediano y vuelve al radar de un grande de Costa Rica

Fernán Faerron ya había roto el silencio luego de su polémica y abrupta salida del Club Sport Herediano, que anunció su desvinculación en medio del Torneo Apertura 2025. Ahora, el defensor de 25 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir un texto donde volvió a aclarar el aire ante las distintas versiones que se difundieron sobre su salida.

“No era mi intención hablar de mi salida ya que había un acuerdo de confidencialidad de ambas partes que se debía respetar, dado que se ha filtrado información me veo en la necesidad de aclarar varios puntos“, comenzaba diciendo el descargo del internacional con la Selección Costa Rica.

Diferencias con la directiva del Team

En primer lugar, Faerron remarcó que su desvinculación no estuvo vinculada a la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo que lo mantendrá alejado de las canchas hasta el próximo mes.

“Mi salida no está relacionada en ningún aspecto a mi lesión, se debe a varios temas que llevo cargando desde antes de mi salida a Ucrania, que por más que hubo acercamientos de mi parte no me dieron solución“, explicó, apuntando a diferencias que nunca fueron resueltas con la directiva que preside Jafet Soto, aunque sin entrar en detalles.

Una aclaración que lo cambia todo

El defensor también desmintió el rumor sobre una supuesta cláusula que obligaría a los clubes costarricenses a pagarle a Herediano en caso de ficharlo. “En cuanto a la cláusula de la que se habla que indica que los clubes tienen que pagar algo al Club Sport Herediano por mi fichaje, es totalmente falsa. Además de ser falsa es ilegal aquí en Costa Rica como lo dicta el artículo 8 del Código de Trabajo“, afirmó.

Este detalle resulta clave, ya que hace unos días el periodista Josué Quesada había asegurado que uno de los equipos interesados en los servicios de Faerron era el Deportivo Saprissa.

El problema era que el club morado, con serias dificultades financieras, podría no estar en condiciones de cubrir un pago por la ficha del defensor con pasado en Alajuelense. Sin esa traba, el escenario podría ser muy distinto.

¿Fernán Faerron puede llegar a Saprissa?

Por ahora, el futuro del defensor se mantiene abierto. Si bien el periodista Kevin Jiménez informó que se encuentra en negociaciones con el Gaziantep FK de Turquía, todavía no hay un acuerdo cerrado.

“Mi familia y yo estamos tranquilos y contentos con la decisión que tomamos. Mi prioridad está en recuperarme de la mejor manera y tomar la mejor decisión que más convenga para mi futuro y mi familia. Estoy disponible para aclarar cualquier duda o inquietud”, concluyó el mensaje de Fernán Faerron, hoy agente libre.