Chucho López se iría de Xelajú y confirman que un grande de Centroamérica quiere ficharlo: “Es un deseo para 2026”

Xelajú MC terminó su año con la caída ante Antigua GFC por el Torneo Apertura 2025. Si bien quedó eliminado en los cuartos de final, el equipo rojo mantuvo un rendimiento aceptable durante toda la temporada. Espera repetirlo para el 2026.

Los dirigidos por Amarini Villatoro participaron en todos los frentes, en especial durante la Copa Centroamericana. Llegaron a la final y pelearon hasta las últimas consecuencias, pero no pudieron ante el enorme poder de Alajuelense, flamante tricampeón.

Ante las advertencias de Villatoro de cara a la pretemporada, la plantilla deberá prepararse de la mejor manera para competir. Entre los nombres importantes de la misma, está Antonio de Jesús López. Puede que mediocampista de 28 años no siga en el equipo, tal como dio a entender en la rueda de prensa previa al cruce con la Liga.

Chucho López se iría de Xelajú: Motagua planea llevárselo a Honduras

“Chucho” López disfrutó de un grato año, con buen rendimiento dentro de Xelajú MC y apariciones importantes en la Selección de Guatemala. Aun así, su continuidad está en duda. Un poderoso de la región se acerca para llevárselo, aunque no la tendrá fácil.

Se trata del Motagua, equipo interesado en los servicios de López. Según reveló el periodista Gustavo Roca, esto “es un deseo para 2026”. Desde Honduras ya se preguntó por su ficha, pero el principal inconveniente es la parte económica: “La alta ficha del jugador y su convenio con los chapines lo hacen, por ahora, imposible”, afirmó Roca.

“Chucho” disputó 25 partidos con Xela en lo que va de la temporada, dentro de los cuales logró convertir un total de 7 goles y otorgar 10 asistencias. Su futuro es incierto. Amarini Villatoro quiere contar con su presencia, pero todo está en el aire por el momento.