Guatemala

¿Cómo se definen las semifinales Antigua vs. Aurora y Municipal vs. Achuapa si hay empate en el global? Liga Nacional de Guatemala

Conozca son los criterios de desempate que pueden incidir en los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de Guatemala.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

¿Cómo se definen las semifinales del Apertura 2025 si hay empate en el global?
¿Cómo se definen las semifinales del Apertura 2025 si hay empate en el global?

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala entran en su capítulo decisivo con dos series al rojo vivo: Antigua GFC vs. Aurora por un lado y Municipal vs. Achuapa por el otro.

En el Pensativo, el campeón defensor intentará sostener la ventaja 1-0 conseguida como visitante. Mientras que El Trébol, tras el 1-1 de la ida, estará todo abierto entre el líder de la fase regular y el equipo revelación.

Con marcadores tan ajustados, la pregunta que se hacen aficionados de los cuatro clubes es inevitable: qué pasa si, después del partido de vuelta, el marcador global termina empatado. ¿Cuenta el gol de visita? ¿Hay prórroga? ¿Penales?

No hay gol de visitante ni tiempos extra: manda la tabla de posiciones

La Liga Nacional y la FFG (Federación de Fútbol de Guatemala) introdujo cambios importantes en el reglamento para la temporada 2025-26. Para los cuartos de final y las semifinales del Apertura 2025, se definió que:

  • El gol de visitante ya no es criterio de desempate: un 1-1 fuera de casa no vale más que un 0-0 en tu estadio.
  • No se juegan tiempos extra ni penales en cuartos ni semifinales.
  • Si la serie termina empatada en el marcador global, clasifica el equipo que haya terminado mejor ubicado en la fase regular (la tabla de las 22 jornadas).
“Es imposible”: La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

“Es imposible”: La queja de Nicolás Samayoa que sorprende a todos en Guatemala tras disputar las semifinales con Municipal

Los lanzamientos desde el punto penal y la prórroga quedan reservados únicamente para la final, donde sí puede haber alargue y definición desde los doce pasos si el global termina igualado. Con esa regla general clara, veamos cómo impacta específicamente en las dos semifinales:

  • Si el global termina empatado, avanzan Antigua en la llave contra Aurora y Municipal en la llave contra Achuapa, por su mejor posición en la tabla de la fase regular. Por eso, de cara a los partidos de vuelta, aurinegros y cebolleros están obligados a ganar la serie en el marcador global.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Antigua vs. Aurora?

  • Día: miércoles 17 de diciembre
  • Hora: 20:00 horas
  • Estadio: Pensativo, Antigua Guatemala
  • Canal: Tigo Sports
¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Municipal vs. Achuapa?

  • Día: jueves 18 de diciembre
  • Hora: 20:00 horas
  • Estadio: El Trébol, Ciudad de Guatemala
  • Canal: Tigo Sports

