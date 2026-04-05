Tras la indisciplina: Machillo Ramírez toma una decisión de última hora con Alejandro Bran y genera polémica en Alajuelense

Alejandro Bran ya se encuentra listo para dejar definitivamente atrás el resonado escándalo de indisciplina que sacudió las entrañas de la Liga Deportiva Alajuelense hace unas semanas.

El mediocampista de 25 años no solo tuvo que asumir una fuerte sanción deportiva y económica por parte de la directiva manuda, sino que el error también le pasó una costosa factura a nivel Selección Nacional, marginándolo de la primera convocatoria del técnico Fernando Batista.

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El perdón del Machillo Ramírez

Durante el tiempo que duró su castigo, el jugador tuvo que mantener el ritmo entrenándose con la categoría Sub-21 de la Liga y compartiendo esta etapa de relegación junto a su compañero Kenneth Vargas.

Luego de cumplir los plazos establecidos y reintegrarse recientemente a las prácticas formales con el primer equipo, el director técnico Óscar Ramírez tomó una decisión final sobre la situación de su volante.

¿Alejandro Bran jugará vs. Guadalupe? (LDA).

Este domingo de Pascuas, Alajuelense recibirá a la escuadra de Guadalupe en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo pactado para iniciar a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) que puede ser absolutamente clave para definir el destino de los rojinegros en el Torneo Clausura 2026.

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Con una victoria ante su gente, el equipo lograría afianzarse en el cuarto lugar de la tabla de clasificación. Los tres puntos significarían empezar a poner un pie en las ansiadas semifinales del campeonato y, sobre todo, mantener intacto el sueño de la afición de repetir el título conseguido a finales de 2025.

Domingo de Resurrección para Bran

Es precisamente de cara a este compromiso tan trascendental que el Machillo Ramírez incluyó a Bran en la lista de concentración. La noticia fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, quien detalló: “Alejandro Bran está convocado para el juego ante Guadalupe, el jugador concentró previo al juego“.

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Aunque esta inclusión en la delegación manda el mensaje de que el escarmiento terminó, la realidad es que su regreso oficial no es un hecho garantizado. La presencia del ex Herediano dentro del terreno de juego, o incluso sentado en el banco de suplentes, sigue siendo una incógnita. “Será decisión de Óscar Ramírez si entra en la lista del juego”, aclaró Jiménez.

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En síntesis

Regreso a la lista: Alejandro Bran vuelve a una convocatoria del “Machillo” Ramírez tras cumplir su castigo entrenando con la Sub-21.

Duda hasta el final: Aunque concentró con el equipo, su presencia en la lista definitiva del partido ante Guadalupe sigue bajo el criterio exclusivo del DT.

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