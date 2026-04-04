Alajuelense vs. Guadalupe: a qué hora y dónde ver hoy al equipo del Machillo Ramírez por el Clausura 2026

La jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica continúa este fin de semana con el duelo entre la Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, en lo que marca el regreso pleno a la acción tras el parate por la fecha FIFA. Si bien la fecha comenzó entresemana con el partido entre Sporting y Cartaginés, ahora los equipos retoman la competencia con sus planteles completos.

La Liga, dirigida por Óscar “Machillo” Ramírez, buscará consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que Guadalupe -el último de la tabla- intentará dar la sorpresa. Además, todas las miradas estarán puestas en posibles regresos importantes dentro del conjunto rojinegro.

ver también De nuevo en el CAR: Bryan Oviedo vuelve a acercarse a Alajuelense mientras decide si se retira a los 36 años

A qué hora y dónde juegan Alajuelense vs. Guadalupe

Alajuelense y Guadalupe se enfrentarán hoy, domingo 5 de abril, por la jornada 14 del Clausura 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Hora: 7:00 p.m. de Costa Rica

Dónde ver Alajuelense vs. Guadalupe

El partido entre Alajuelense y Guadalupe se podrá ver EN VIVO en Costa Rica a través de FUTV.

Cómo llega Alajuelense: ¿vuelven Alejandro Bran y Kenneth Vargas?

Alajuelense llega a este compromiso como uno de los equipos protagonistas del Clausura 2026, peleando en la zona alta de la tabla y con la intención de mantenerse en la lucha por meterse en semifinales, algo que aún no tiene asegurado.

ver también Se formó en Alajuelense, se fue para jugar en el club de sus amores y ahora trabaja en la construcción

El equipo de “Machillo” Ramírez también podría presentar novedades importantes: Alejandro Bran volvió a entrar en convocatoria luego de haber sido suspendidos internamente por un escándalo indisciplinario. Mientras que Kenneth Vargas aún se sigue recuperando de su lesión.

Publicidad

Publicidad

Alejandro Bran y Kenneth Vargas estuvieron separados del plantel.

Cómo llega Guadalupe

Guadalupe, en cambio, afronta este encuentro con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla y ya que el equipo se encuentra último y peleando por no descender. Eso sí: en sus encuentros más recientes venció 2-1 a Puntarenas e igualó 0-0 con Sporting.

Publicidad

En lo que va del torneo apenas suma dos triunfos en 13 encuentros y la última vez que enfrentó a Alajuelense, en enero, terminó en derrota por 3-1.