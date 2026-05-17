Amenaza a Herediano y Alajuelense: el primer mensaje de Luis Paradela tras perder la 41 hace ruido en Saprissa

Luis Paradela, que se perdió la fase final por lesión, no ocultó su dolor tras la coronación florense y lanzó una fuerte advertencia de cara a la próxima temporada.

Luis Paradela no sabía lo que era perder un título con el uniforme del Deportivo Saprissa hasta este sábado 16 de mayo, cuando el Club Sport Herediano se impuso 2-0 en el Estadio Carlos Alvarado y celebró la estrella 32 enfrente de los morados.

En su primera etapa en Tibás, el extremo cubano había ganado todos los torneos que disputó, siendo una pieza fundamental en el ya lejano tetracampeonato que se obtuvo entre 2023 y 2024.

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Desde la salida de Paradela al fútbol de Rumania y su posterior retorno, el Monstruo no ha vuelto a celebrar un campeonato nacional: el “Team” levantó tres copas en ese lapso, mientras que Alajuelense rompió su propia sequía en el Apertura 2025. Sin embargo, el atacante no está dispuesto a permitir que esto continúe así en la próxima temporada.

Luis Paradela no está acostumbrado a perder en Tibás (Saprissa).

El mensaje de Luis Paradela tras el subcampeonato

A través de sus redes sociales, el caribeño (que estuvo afuera de la fase final en su totalidad por un inoportuno desgarro) compartió un descargo que, en medio de la desilusión del saprissismo, brinda el consuelo de demostrar cómo vive los colores de la institución.

“Es difícil saber que no pudimos lograr la ansiada 41 en este momento, les pido disculpas, pero tengan por seguro todos los morados que nos levantaremos más fuertes y unidos para lo que viene“, empezó prometiendo el jugador.

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El mensaje de Luis Paradela dedicado a los morados (Instagram).

“Nos duele porque sabemos todos los que sufren detrás nuestro, familiares, nuestra gran afición Morada que nunca nos abandona, pero lo vamos a lograr PORQUE ESTAMOS CON SANGRE EN EL OJO“, advirtió Luis Paradela.

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El posteo tuvo un impacto inmediato, alcanzando más de 1.500 likes en menos de una hora y llenándose de decenas de comentarios de la afición alentándolo a seguir siendo uno de los referentes del equipo.

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¿Hasta cuándo tiene contrato?

Para tranquilidad de los morados, el vínculo de Luis Paradela con el Deportivo Saprissa se extiende hasta mediados de 2028. De esta manera, el atacante de la Selección de Cuba tendrá varias oportunidades de cobrarse revancha y devolverle la sonrisa a la afición que lo tiene en un pedestal.

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En síntesis