Ante la urgencia de romper una racha de dos años sin campeonatos, la reestructuración de Saprissa le abre la puerta a seis promesas de la cantera.

El fracaso en la final del Torneo Clausura 2026 ante Herediano estiró a dos años la preocupante sequía del Deportivo Saprissa sin poder celebrar un título de campeonato nacional.

En el marco del inevitable proceso de reestructuración previo al Apertura 2026, el técnico morado Hernán Medford tiene sobre la mesa la opción de mirar hacia el Centro Deportivo “Beto” Fernández y empezar a darle mayor rodaje a las jóvenes promesas de la cantera que vienen pidiendo pista.

ver también Jugador x Jugador: los puntajes de Saprissa en el Clausura 2026 que terminó en manos de Herediano

Mathias Elizondo

El mediocampista de 18 años es una de las cartas más sólidas que tiene la cantera morada. Su juego simple y distributivo dejó muy buenas sensaciones en el último Torneo de Copa, donde fue clave para la obtención del título, participando como titular inamovible en los seis partidos que disputó Saprissa en la competencia.

Mathías Elizondo es un volante que juega a dos toques (X).

Matías Cordero

Un zaguero que llama fuertemente la atención por su imponente biotipo: mide nada menos que 2 metros de estatura. Además de su presencia física, el jugador de 18 años tiene experiencia como capitán en las selecciones menores de Costa Rica. Hasta la fecha, registra un solo partido disputado con el primer equipo.

Matías Cordero, la torre del semillero morado (Saprissa).

Publicidad

Publicidad

Julián González

Lateral izquierdo de 21 años que se proyecta como una alternativa confiable para darle competencia a Jorkaeff Azofeifa y Joseph Mora. Al igual que Elizondo, demostró ser esencial para el esquema de Medford durante la obtención del Torneo de Copa.

Julián González dejó buenas sensaciones en el Torneo de Copa (Saprissa).

Publicidad

Kenneth González

Mediocampista de 21 años y 1,73 metros de altura que apenas participó en un puñado de minutos repartidos en cuatro partidos del Clausura 2026. Tiene un buen pie y la afición morada reclama constantemente ver más de él, pero por el momento Medford ha hecho oídos sordos.

Publicidad

Kenneth González aún no encuentra su lugar en el primer equipo del Monstruo (Saprissa).

Publicidad

Johnny Myrie

Un veloz extremo limonense de 19 años que puede convertirse en una carta interesante en ofensiva, especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de jugadores como Bancy Hernández en el ataque del Monstruo. Registra un total de seis partidos con el primer equipo, aunque solo vio acción en uno de ellos durante el reciente torneo.

Johnny Myrie podría cumplir el mismo rol que hoy tiene Bancy Hernández (Saprissa).

Publicidad

Publicidad

Derek Woodly

Extremo derecho de 18 años y 1,87 metros que ofrece opciones adicionales por un sector del campo que hoy pueden ocupar Luis Paradela, Gerson Torres y Orlando Sinclair. Tiene en su haber tres partidos con el primer equipo.

Woodly llegó a Saprissa en 2018 (Saprissa).

Publicidad

En síntesis

Saprissa acumula dos años de sequía en el campeonato nacional, lo que obliga a Hernán Medford a buscar respuestas en la cantera.

Julián González y el espigado Matías Cordero (2 metros) destacan como los relevos naturales para la defensa.

Kenneth González y Elizondo en el mediocampo, junto a los veloces extremos Johnny Myrie y Derek Woodly, levantan la mano para ganarse la confianza del cuerpo técnico.