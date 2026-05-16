En Liberia hablan de Joel Campbell: esta es la decisión que tomaron con la figura de Alajuelense

La dirigencia de Liberia se pronuncia sobre la situación de Joel Campbell, quien finaliza contrato con Alajuelense.

El futuro de Joel Campbell todavía no está definido. El jugador terminará este mes de mayo su vínculo con la Liga Deportiva Alajuelense y se convertirá en agente libre, por lo que podrá firmar con cualquier equipo para la próxima temporada.

En las últimas horas, apareció un rumor que vincula a Campbell con el Municipal Liberia. Rápidamente, el presidente del conjunto pampero, Wilder Eusse, respondió si hay posibilidades de que el 10 manudo llegue a los Coyotes para jugar el Apertura 2026.

Liberia le cierra las puertas a Joel Campbell

En diálogo con El Mundo CR, el máximo dirigente de Liberia expuso que no intentarán contratar al ex Arsenal por motivos económicos. “No tenemos interés, pero es porque el presupuesto no nos da para traer un jugador de ese calibre. Joel es un gran jugador, pero no nos da el presupuesto”, comentó Eusse.

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Con esta respuesta, a Joel Campbell se le cierra una nueva puerta en Costa Rica. En Saprissa y en Herediano ya confirmaron que tampoco tienen interés en contar con sus servicios. Sporting también se suma a esta lista de equipos que no contratarán al experimentado jugador.

Para renovar su contrato con Alajuelense, Joel Campbell tendrá que bajarse el salario. Según adelantó el periodista Josué Quesada, esa será la exigencia que le propondrá la directiva manuda para continuar con su estadía en el conjunto rojinegro.

Todo también dependerá de la decisión que tome Ismael Rescalvo en su llegada como nuevo entrenador. El DT español confirmó que hablará con él: “Vamos a tener una conversación con él y ver qué es lo mejor para todos. Vamos a evaluar la situación con calma“.

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En resumen