El portugués consiguió levantar su segundo título desde que llegó a Arabia Saudita y se distancia aún más del argentino.

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia. A los 41 años, el portugués se consagró campeón de la Saudi Pro League con Al-Nassr, tras vencer 4-1 a Damac en un duelo decisivo gracias a los goles de Sadio Mané, Kingsley Coman y un doblete del “Bicho”, que sumó el primer título grande desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita.

El triunfo no solo le permitió cortar una larga espera con el equipo de Riad, sino que además agrandó una marca que lo separa de Lionel Messi en la comparación histórica: CR7 ya ganó ligas de Primera División en cuatro países distintos.

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La lista impresiona. El portugués fue campeón liguero en Inglaterra con Manchester United, en España con Real Madrid, en Italia con Juventus y ahora en Arabia Saudita con Al-Nassr. Cuatro ligas, cuatro países y una carrera que sigue acumulando capítulos de vigencia incluso lejos de Europa.

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El dato toma todavía más fuerza cuando se lo compara con Messi. El argentino ganó ligas en España con Barcelona y la MLS con Inter Miami. Y aunque siempre existe la posibilidad de una despedida simbólica en Newell’s o incluso un regreso sentimental a Barcelona, el margen ya no parece suficiente para alcanzar la línea que acaba de marcar el Bicho.

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Aun en el escenario más favorable para los récords del rosarino, una hipotética liga argentina o una nueva liga española no lo llevarían a igualar los cuatro países distintos de Cristiano Ronaldo. Para hacerlo, necesitaría ser campeón de liga en dos países más, algo que luce prácticamente imposible a esta altura de su carrera y con el Inter Miami como destino final más probable.

Dos récords de Cristiano Ronaldo en distintas ligas

La conquista en Arabia Saudita también permite volver sobre otro dato que dimensiona la carrera de Cristiano Ronaldo: hace dos temporadas se convirtió en el primer futbolista de la historia en terminar como máximo goleador en cuatro ligas nacionales distintas, según la IFFHS. Lo logró en Inglaterra con Manchester United, en España con Real Madrid, en Italia con Juventus y en Arabia Saudita con Al-Nassr.

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Además, CR7 ya había construido otra marca única: superar los 100 goles en cuatro grandes ligas y en su selección nacional.

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Goles en Clubes: 830

Real Madrid: 451 goles

451 goles Manchester United: 145 goles

145 goles Al Nassr: 128 goles

128 goles Juventus: 101 goles

101 goles Sporting CP: 5 goles

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Goles en Selección absoluta de Portugal:

143

Los números de Cristiano Ronaldo son impresionantes.

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