Esposa de Fidel Escobar explota contra la afición de Saprissa y le hace un fuerte reclamo tras las críticas al zaguero

Fidel Escobar no tuvo su mejor actuación con Saprissa en la final ante Herediano y su esposa salió a defenderlo en las redes sociales.

Las cosas no terminaron como esperaba Saprissa tras perder la final del Clausura 2026 ante Herediano con un marcador global de 3-2.

Después del partido, uno de los futbolistas más señalados por la afición fue el defensor panameño Fidel Escobar, debido a su participación en la jugada del gol que definió el campeonato y su bajo rendimiento.

En medio de las críticas hacia el jugador morado, la esposa de Escobar reaccionó en redes sociales y terminó explotando contra algunos aficionados, generando aún más repercusión alrededor del cierre de temporada del conjunto tibaseño.

ver también El fallo de Fidel Escobar en Saprissa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026: “No puede ir”

Esto dijo la esposa de Fidel Escobar a la afición del Saprissa

Stephanie Morales, esposa del defensor y volante Fidel Escobar, explotó en sus redes sociales al leer la gran cantidad de críticas contra su pareja tras su rendimiento en el juego de vuelta de la final del Clausura 2026.

“Veo a mucha gente insultando a mi esposo y hacia a mí diciendo que la culpa es de él, y todos o cualquiera se equivoca no son perfectos, desde que llegó a este país ha dado todo por Saprissa y muchos ni agradecen, tampoco es para que ofendan, pueden decir sus cosas pero no tratando tan mal y deseando el mal porque solo en buenos momentos están, cuando ellos son seres humanos, con familia. Él no quería tampoco que pasara eso, ustedes no se imaginan como jugador y ser humano lo que pasa mentalmente”.

Stephanie Morales, esposa de Fidel Escobar

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“Ellos pasan momentos muy difíciles que ustedes no saben porque no están en el hogar para saber cómo se sienten y por todo lo que pasan y sufren. Él siempre ha dado todo por jugar y por Saprissa y de corazón, se siente un morado más, pero tampoco para desearle hasta la muerte como algunos lo han hecho”, puntualizó.

El fuerte reclamo a la afición del Saprissa

Para la esposa es muy fácil destruir, agarrar un teléfono y tirarle a un jugador, cuando no saben todo el esfuerzo que hay por detrás, como la lesión de cuatro meses que pasó, donde no vio a nadie apoyando.

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“Estoy muy orgullosa de ti mi amor, de todo lo que veo que te esfuerzas cada día por dar todo por esa camisa y también por todo lo que pasaste esos 4 meses como nunca en tu carrera, pero ahí no estaba el apoyo, solo para juzgar y ofender y decir estupideces”, finalizó.

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Datos claves

Saprissa perdió la final del Clausura 2026 ante Herediano , con un marcador global de 3-2 .

, con un marcador global de . Fidel Escobar fue uno de los jugadores más criticados por la afición morada, principalmente por su participación en la jugada del gol decisivo.

por la afición morada, principalmente por su participación en la jugada del gol decisivo. Stephanie Morales, esposa de Fidel Escobar, reaccionó en redes sociales tras las críticas contra el defensor panameño.