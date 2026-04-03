De nuevo en el CAR: Bryan Oviedo vuelve a acercarse a Alajuelense mientras decide si se retira a los 36 años

A finales de 2025, Bryan Oviedo puso fin a su etapa con la AD San Carlos. El dos veces mundialista con Costa Rica decidió rescindir su contrato con los “Toros del Norte” alegando motivos personales.

“Con lo de San Carlos yo les dije que no iba a seguir por mi familia, porque ellos estaban en Alajuela y yo allá, y estar viajando no era sencillo. Preferí terminar la relación”, explicó el lateral tras su salida de Ciudad Quesada.

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Entrados en abril de 2026, el jugador de 36 años se mantiene sin equipo y la posibilidad de su retiro definitivo de las canchas toma cada vez más fuerza. El propio Oviedo reconoció hace unos meses que el panorama para volver a jugar profesionalmente es complejo: “Voy a analizar si sigo jugando. La verdad está difícil. No lo descarto, pero tendría que ser algo muy bueno“, sentenció.

Bryan Oviedo vuelve a pisar el CAR

Mientras define si su carrera ha llegado al final, Bryan Oviedo se muestra muy cerca de las instalaciones de Liga Deportiva Alajuelense, el último club grande del país donde militó.

Su presencia habitual en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) tiene una razón: su sobrina, Mariángel Céspedes Oviedo, quien es considerada una de las nuevas figuras del semillero manudo en Turrúcares.

Bryan Oviedo acompaña a su sobrina a los entrenamientos (La Nación).

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Es un hecho común ver a Bryan llegar al CAR acompañando a la joven de 15 años, quien fue fichada recientemente por las divisiones menores de la institución. Su apoyo está siendo clave en el proceso de adaptación de la juvenil —que comenzó su carrera en la Escuela de Fútbol Profusi Bryan Oviedo— al entorno de Alajuelense.

Y su buen desempeño no ha pasado desapercibido, ya que recientemente fue convocada a la Selección Sub-17 de Costa Rica. Mariángel estará a inicios de este mes de abril en Turquía para disputar un torneo amistoso internacional, donde el combinado nacional enfrentará a las selecciones de Etiopía, Noruega y Uruguay.

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“Bryan le ayuda montones”

Sobre este proceso, Lorena Jiménez, madre de Bryan, explicó que su nieta siempre ha tenido una inclinación natural por el fútbol. “Ella estaba con el equipo femenino de San Carlos, pero la llamaron dos días a hacer una prueba con la Liga y se quedó de una vez en el alto rendimiento. Tiene como dos meses de estar con la Liga”, contó Jiménez a La Nación.

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Además, detalló el rol de Bryan en esta etapa: “Ella es hija de Vilma, la hermana de Bryan, pero como nosotros somos de allá (San Carlos), entonces Bryan le ayuda montones, porque se queda a dormir en la casa de él y, para llevarla a los entrenamientos y todo, él y la esposa, Angie, son los que la apoyan”.

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Oviedo vuelve a estar cerca del día a día de Alajuelense (Instagram).

Y la presencia de la familia Oviedo en el semillero de la Liga no termina ahí, ya que el hijo mayor de Bryan, Frederick Oviedo, integra la categoría U-15 rojinegra.

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Tanto Frederick como Mariángel comparten la posición de mediocampistas y, según su orgullosa abuela, poseen características similares a Bryan Oviedo: “Yo los veo veloces y hábiles como él”, aseguró Lorena Jiménez entre risas.

En síntesis

Salida de San Carlos: Bryan Oviedo dejó el club a finales de 2025 para estar cerca de su familia en Alajuela.

Bryan Oviedo dejó el club a finales de 2025 para estar cerca de su familia en Alajuela. Futuro incierto: A sus 36 años y sin equipo en abril de 2026, el jugador analiza el retiro profesional.

A sus 36 años y sin equipo en abril de 2026, el jugador analiza el retiro profesional. Presencia en el CAR: Acude diariamente para apoyar a su sobrina Mariángel Céspedes (Sub-17) y a su hijo Frederick Oviedo (U-15), ambos fichas de Alajuelense.