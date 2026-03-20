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Bocha Batista no se guarda nada y le deja en claro a Alejandro Bran lo que piensa de su indisciplina: “Se lo voy a decir”

El DT de la Selección de Costa Rica reveló que iba a convocar a Bran para esta fecha FIFA.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Bocha se lo dirá al resto de los jugadores.
© FCRF - AlajuelenseEl Bocha se lo dirá al resto de los jugadores.

Alejandro Bran era uno de los nombres que iba a estar entre los convocados por Fernando Batista. El futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense tenía todo listo para regresar a La Sele. Sin embargo, su caso de indisciplina provocó que el técnico argentino lo bajara de la nómina.

El jugador de la Liga provocó disturbios en el parqueo que reside en el distrito Merced de San José. Hizo ruidos con su moto mientras se encontraba en estado de ebriedad. Por eso, fue retenido por la Fuerza Pública y Alajuelense decidió sancionarlo.

Además de las acciones que tomó el club rojinegro, el Bocha Batista lo multó con su salida del seleccionado tico. Después de tomar esta tajante decisión, el entrenador habló ante la prensa sobre lo sucedido y le mandó un mensaje a todos los jugadores de La Sele.

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Batista aclaró que los futbolistas no sólo serán citados por lo hecho dentro de la cancha: “Se lo dije al grupo que estuvo en esta semana y se lo voy a decir cuando nos juntemos con los del exterior. Para ser jugador de selección, hay que serlo dentro y fuera de la cancha. Eso no lo negocio, sea quien sea. Hay conductas, reglamentos“.

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También comentó que Bran tiene la oportunidad de regresar si no vuelve a cometer estos errores: “Estaba en consideración, todos conocemos los hechos que han pasado. Decidí que no esté. A futuro hablaré con él, es un jugador con muchas condiciones. Si corrige estas cosas, va a tener la oportunidad“.

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Pensando en los próximos juegos, el mediocentro de la Liga perderá ritmo de competencia. No estará contra Herediano ni tendrá actividad con la Tricolor. Además, podría estar sancionados por más partidos. Esto significa que su regreso a las canchas será en abril.

En síntesis

  • Fernando Batista excluyó a Alejandro Bran de la convocatoria de la Selección por actos de indisciplina.
  • El futbolista fue retenido por la Fuerza Pública en San José por disturbios en estado ebriedad.
  • Alejandro Bran perderá ritmo de competencia y su regreso a las canchas será hasta abril.
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