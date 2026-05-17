“Bienvenido”: campeón con Alajuelense seguirá su carrera en Estados Unidos y así lo presentaron

Un exintegrante de Alajuelense da el salto al exterior y abre una nueva etapa profesional en Estados Unidos. Descubre de quién se trata.

David Cubero continuará su carrera en Estados Unidos tras cerrar una etapa importante en el fútbol costarricense, donde logró proclamarse campeón con Alajuelense.

El exjugador profesional consiguió títulos importantes en las divisiones menores de Alajuelense durante su etapa como director técnico.

Se proclamó campeón del Torneo de Apertura 2023 con la categoría U14 (Sub-14) y posteriormente también levantó el título nacional con la U17 (Sub-17), consolidándose como una de las figuras destacadas en la formación rojinegra.

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¿Qué reto tendrá David Cubero en Estados Unidos tras destacarse en Alajuelense?

Georgia United FC presentó oficialmente a David Cubero como su nuevo videoanalista mediante una publicación en redes sociales, donde destacaron su experiencia en una de las instituciones más grandes de Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense.

El club estadounidense resaltó además su trabajo en categorías de alto rendimiento y aseguró que su conocimiento táctico y capacidad en el desarrollo de jugadores serán un aporte importante para el proyecto deportivo.

“Bienvenido David Cubero. Georgia United FC se enorgullece en anunciar a David Cubero como nuestro nuevo analista de vídeos”, compartió el club estadounidense a través de sus redes sociales.

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“Estamos muy emocionados de que David se una a la familia de Georgia United y ayude a llevar este proyecto al siguiente nivel”, finalizó el club en parte de su presentación.

Un nuevo reto para David Cubero

Con este paso, David Cubero abre una nueva etapa en su carrera profesional fuera de Costa Rica, llevando su experiencia y formación adquirida en Alajuelense hacia el fútbol de Estados Unidos.

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El exentrenador y videoanalista rojinegro buscará ahora seguir creciendo en el exterior y aportar su conocimiento en un proyecto que apuesta por el desarrollo y alto rendimiento.

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Datos claves

David Cubero continuará su carrera en Estados Unidos , luego de destacar en las divisiones menores de Alajuelense como entrenador y videoanalista.

, luego de destacar en las divisiones menores de Alajuelense como entrenador y videoanalista. El exrojinegro fue campeón del Torneo de Apertura 2023 con la U14 y posteriormente también conquistó el título nacional con la U17 de Alajuelense.

y posteriormente también conquistó el de Alajuelense. Georgia United FC lo presentó oficialmente como su nuevo videoanalista, resaltando su experiencia táctica y trabajo en el desarrollo de jugadores de alto rendimiento.