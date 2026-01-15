Todo Alajuelense consternado por la decisión dirigencial que pone en jaque el futuro de Joel Campbell: “Ya no hay chance”

El miércoles, la afición de Liga Deportiva Alajuelense se llevó una sorpresa al conocerse que Joel Campbell será el nuevo portador del dorsal número 10 de cara al Torneo Clausura 2026, camiseta que había quedado vacante tras la salida de Aarón Suárez a mediados de 2025.

Sin embargo, el campeonato en el que el atacante de 33 años defenderá uno de los números más emblemáticos del club también podría marcar su última gran oportunidad en Alajuela.

Esto se debe a que el vínculo contractual de Campbell con el León finaliza a mitad de año y, por el momento, la directiva no ha tomado una decisión sobre su renovación.

No hay garantías para Joel Campbell

La calidad del ex Arsenal no está en discusión, pero su rendimiento intermitente ha puesto bajo la lupa el salario que percibe, uno de los más elevados de la planilla que conduce Óscar Machillo Ramírez, y que resulta cada vez más difícil de justificar puertas adentro.

De acuerdo a la opinión del periodista Kevin Jiménez, la historia de Campbell podría tener un desenlace similar a la de Diego Campos, quien era un recambio importante para la Liga, pero también uno de los jugadores más costosos de sostener. Esa ecuación llevó a que el contrato del atacante no fuera renovado y hoy defienda los colores del Bali United.

Joel Campbell no sabe qué sucederá después del Clausura 2026 (LDA).

“¿Debe ser Campbell renovado? Para mí puede pasar como lo de Diego Campos. Es un salario muy alto, lo está haciendo bien, pero no basta con estar bien. Tiene que ser estrella”, afirmó Jiménez en el programa Seguimos,

“Si se lo renueva, sería con una baja del salario”

Incluso si la dirigencia encabezada por Joseph Joseph decide extender el vínculo contractual, el especialista en fichajes anticipó que la negociación no sería en los mismos términos. “Si se lo renueva, sería con una baja sustancial del salario”, aseguró.

“Tiene que demostrar en este campeonato, ya no hay chance. En la serie de Concachampions, en el torneo nacional. Tiene que ser constante en su rendimiento, tener un torneo de calidad, no solo en algunos partidos”, concluyó Kevin Jiménez.