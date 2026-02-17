Joel Campbell a Saprissa: campeón morado le abre las puertas a la cuestionada figura de Alajuelense

El nombre de Joel Campbell vuelve a colocarse en el centro de la conversación futbolística en Costa Rica, pero esta vez no por una actuación determinante, sino por la incertidumbre que rodea su futuro. El atacante mantiene vínculo con Liga Deportiva Alajuelense hasta mitad de año, cuando finaliza su contrato, aunque su presente en el Clausura 2026 ha estado lejos del protagonismo que muchos esperaban de una de las figuras más reconocidas del país.

La temporada no ha sido sencilla para el exmundialista. Arrancó como titular en el empate ante Liberia y disputó poco más de una hora, repitió en Pérez Zeledón en la segunda fecha, pero pronto su rol comenzó a reducirse. En el Fello Meza ingresó en los últimos veinte minutos, y desde entonces alternó suplencias con participaciones breves. Incluso cuando asistió en la victoria frente a San Carlos, lo hizo entrando desde el banquillo. En Guadalupe y en el clásico provincial contra Herediano la historia fue similar: pocos minutos y escasa continuidad.

Ese contexto alimenta las especulaciones sobre lo que vendrá cuando termine su contrato. Su vínculo finaliza en junio y los rumores sobre su vuelta a Saprissa no paran de crecer.

El campeón morado que le abre las puertas a Joel Campbell

Y en medio del debate apareció una voz inesperada desde la acera morada. Jorge Alejandro “El Tanque” Castro, exjugador de Saprissa, habló con La Teja y no dudó en abrirle la puerta al atacante. “Campbell siempre va a ser una insignia de Costa Rica, es un jugador que se debe evaluar siempre. Entonces yo, como morado, me sentiría bien con un Campbell en Saprissa”, afirmó.

El comentario sorprende porque Campbell ha sido identificado recientemente con Alajuelense, rival histórico del Monstruo. Sin embargo, Castro fue más allá y analizó cómo podría encajar en Tibás. “La afición de Saprissa es muy exigente; si llegara con buen rendimiento, la afición le va a apoyar. Lo difícil puede ser el inicio, pero él podría ganarse el cariño de la gente”, añadió, reconociendo que el arranque sería complejo, aunque no imposible.

Así, mientras en Alajuelense su protagonismo es cuestionado y el futuro permanece abierto, desde Saprissa surge una señal que nadie esperaba. Joel Campbell aún tiene contrato en el Morera Soto, pero el simple hecho de que un campeón morado le abra públicamente las puertas reaviva el debate.