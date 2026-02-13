La continuidad de Joel Campbell en la Liga Deportiva Alajuelense está puesta en duda, especialmente después del rendimiento que ha mostrado en este inicio de año. Con pocos minutos en los últimos encuentros, se ha ganado la crítica de la afición manuda.

Justamente el contrato de Campbell finaliza en junio de este 2026. Por eso, a menos de seis meses para que culmine el vínculo, han surgido algunos rumores sobre lo que pueda llegar a suceder con el futuro del experimentado futbolista.

En medio de esta incertidumbre con el jugador manudo, Carlos Vela fue consultado sobre una posible renovación. “Tiene contrato hasta que termine este campeonato, a él le queda este semestre con contrato, no hay todavía nada definido respecto a su continuidad“, dijo en el programa 120 Minutos.

En relación a estas declaraciones, el periodista Daniel Martínez en Cartel Deportivo dejó una sentencia que puede definir el futuro de Campbell: “Escuchando al dirigente (Carlos Vela) de la Liga no lo noto con ganas de renovar a Joel Campbell. A esta hora no lo noto y eso que es el encargado de tomar decisiones“.

La decisión de Machillo Ramírez que puede complicar a Joel Campbell

De todas maneras, desde Alajuelense confirman que el futuro de Joel Campbell estará atado a lo que suceda en estos meses. Actualmente, no es titular para el Machillo Ramírez. Las últimas decisiones del entrenador tampoco lo están ayudando al jugador.

Todo dependerá de lo que diga o haga el técnico manudo, ya que Vela confirmó que será decisión del Macho. Por si fuera poco, el DT planea seguir con una formación 4-4-2 que dificulta la inclusión de Campbell en la posición de enganche.

