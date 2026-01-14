La “10” de Alajuelense tiene nuevo dueño: fue resistido por Óscar Ramírez y ahora usará el histórico dorsal

Se viven días intensos en Liga Deportiva Alajuelense desde que conquistó la ansiada estrella número 31. Casi no hubo tiempo para celebrar: el plantel arrancó la pretemporada bajo las órdenes de Óscar Ramírez y Wardy Alfaro —sobre todo cuando el “Machillo” se ausentó por temas de salud—, mientras que la directiva se enfocó de lleno en el mercado de fichajes.

Empero, uno de los cambios más significativos en el equipo Rojinegro no llegó por ese lado, sino por la decisión de una de sus principales figuras de cambiar de dorsal para afrontar el Torneo Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Quién es el nuevo número 10 de Alajuelense?

El periodista Kevin Jiménez reveló a través de sus redes sociales que Joel Campbell portará, en sus últimos seis meses de contrato, la “10” de Alajuelense. Y lo hará por primera vez este jueves 15 de enero, cuando inicien la defensa del título recibiendo a Liberia (8 p.m.) en el estadio Alejandro Morera Soto.

De esta forma, Campbell dejará vacante el dorsal “12” y portará el número que liberó el mediocampista Aarón Suárez tras ser vendido al Alagoz Holding Igdir de la segunda división de Turquía. Pero que había llevado previamente nada más y nada menos que una de las leyendas del fútbol tico: Bryan Ruiz.

Ahora, recaerá en la zurda del ex Saprissa, Arsenal, Real Betis, Olympiacos y Villarreal, por nombrar algunos de los equipos por los que pasó el talentoso ariete de 33 años, hacerle honor a la “10”. Para ello, deberá ponerse a punto físicamente y lograr una regularidad mayor a la del semestre pasado, en el que disputó 20 partidos, anotó 4 goles y dio 3 asistencias en 1.010 minutos.

De lo contrario, el “Machillo” Ramírez le hará notar su disconformidad nuevamente: a mediados del 2025, Joel Campbell estuvo muy cerca de marcharse del club. Sin embargo, tras tocar puertas que no se abrieron, se reunió tanto con el histórico DT como con el gerente deportivo, Carlos Vela, y les pidió una segunda oportunidad que finalmente llegó.

Joel Campbell es el nuevo “10” de la Liga. (Foto: LDA)

Los últimos diez futbolistas que usaron la 10 de Alajuelense

Antes que Aarón Suárez y Bryan Ruiz, los jugadores que lucieron el emblemático dorsal en su paso por la Liga son: Alex López (hondureño), José Luis Cordero, Juan de Dios Hernández (mexicano), Carlos Discua (hondureño), Álvaro Sánchez, Jorge Davis, Kenneth Cerdas, Anderson Andrade (brasileño), Froylán Ledezma y Marcelo Sarvas.