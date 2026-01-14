Es tendencia:
Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y dónde ver el debut del campeón en el Clausura 2026? Liga Promérica de Costa Rica

Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Municipal Liberia por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Acá, todos los detalles para ver el partido EN VIVO.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alajuelense vs. Liberia: cómo ver el debut del campeón en Costa Rica.
© RRSSAlajuelense vs. Liberia: cómo ver el debut del campeón en Costa Rica.

Alajuelense y Liberia se enfrentan en un atractivo encuentro correspondiente a la jornada primera del Torneo Clausura 2026. De esta manera, ambos equipos van a darle comienzo a su participación en la actual liga de Costa Rica. Darán lo mejor.

El campeón vigente iniciará un nuevo camino ante uno de los oponentes que ya le plantó cara durante el certamen pasado. La motivación se hará presente para los futbolistas, así como también para los fanáticos que se acerquen al estadio.

Desde Fútbol Centroamérica le traemos a usted todos los datos necesarios para seguir al detalle el desarrollo de este enfrentamiento. A continuación, conocerá la forma en la que llega cada equipo al cruce y los canales oficiales de transmisión.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Liberia por la Liga Promérica de Costa Rica 2026?

Alajuelense y Liberia jugarán este jueves 15 de enero en el Estadio Alejandro Morera Soto desde las 20:00 horas de Costa Rica (22:00 horas ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Liberia?

El partido entre Alajuelense y Liberia será transmitido en vivo por FUTV. Los aficionados podrán seguir todas las acciones tanto por televisión como por cada una de las plataformas digitales.

¿Cómo llega Alajuelense?

La Liga Deportiva Alajuelense llega a este compromiso con el respaldo de ser el actual campeón del fútbol costarricense. El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez dominó el Torneo Apertura 2025 y cortó la sequía que tanto le pesaba.

La dirigencia negocia por Jorge Álvarez. El plantel manudo se reforzó con Ángel Zaldívar y Kenneth Vargas. En tanto, Kenyel MichelDiego CamposJohn Paul RuizDoryan Rodríguez y Johnny Álvarez son las bajas de esta plantilla.

¿Cómo llega Liberia?

Municipal Liberia afrontará el Torneo Clausura 2026 luego de haber tenido un buen Torneo Apertura 2025. Llegó a las semifinales del certamen y, justamente, fue eliminado por Alajuelense en su camino al título nacional número 31.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo incorporaron a Erick TorresAbner HudsonYoserth HernándezDouglas SequeiraJohn Paul Ruiz y Mauricio Villalobos con las salidas de Johan CortésKeysher FullerBarlon SequeiraFreddy Álvarez y Gabriel Leiva.

Alajuelense vs. Liberia: historial reciente entre ambos

  • 13 de diciembre de 2025 – Alajuelense 3-0 Liberia – Semifinal Torneo Apertura 2025
  • 10 de diciembre de 2025 – Liberia 1-1 Alajuelense – Semifinal Torneo Apertura 2025
  • 2 de noviembre de 2025 – Liberia 1-4 Alajuelense – Torneo Apertura 2025
  • 13 de septiembre de 2025 – Alajuelense 2-0 Liberia – Torneo Apertura 2025
  • 7 de mayo de 2025 – Alajuelense 2-0 Liberia – Torneo Clausura 2025
