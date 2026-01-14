Mientras Celso Borges gana 10 mil dólares en Alajuelense, esto cobrará Ángel Zaldívar para transformarse en el jugador mejor pago de toda Costa Rica

La llegada de Ángel Zaldívar a Liga Deportiva Alajuelense no solo sacudió el mercado de fichajes por el peso deportivo del refuerzo, sino también por lo que representa a nivel económico. El delantero mexicano aterriza en el país como una de las grandes apuestas del campeón nacional y centroamericano para el Clausura 2026, y su contrato marca un antes y un después en el fútbol tico.

El atacante azteca llega procedente del FC Juárez de la Liga MX, donde tuvo actividad constante en el último torneo. Su fichaje fue una petición directa del cuerpo técnico encabezado por Óscar Ramírez, que buscaba un atacante con recorrido internacional y capacidad para asumir protagonismo inmediato.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el nombre del mexicano empezó a generar ruido por otro motivo: su salario. Dentro del propio Alajuelense se reconoce que el contrato de Zaldívar está muy por encima de los estándares habituales del país.

Ángel Zaldívar será el futbolista mejor pago de Costa Rica

Para dimensionar el impacto, basta con comparar cifras. Celso Borges, uno de los referentes históricos del club y del fútbol costarricense, percibe cerca de 10 mil dólares mensuales, un monto que lo ubica entre los jugadores mejor remunerados del plantel rojinegro.

¿Cuánto cobrará Zaldívar en Alajuelense?

En el caso de Zaldívar, según se pudo conocer en el entorno manudo, el delantero mexicano recibirá un salario que oscila entre 22 mil y 25 mil dólares mensuales, a lo que se suman premios por rendimiento, goles y objetivos deportivos.

Publicidad

Publicidad

ver también “Decisión final”: Alajuelense recibe desde Honduras la confirmación sobre el futuro de Jorge Álvarez

Estas cifras convierten automáticamente a Ángel Zaldívar en el jugador mejor pago de toda Costa Rica, superando no solo a sus compañeros de Alajuelense, sino también a cualquier futbolista del campeonato nacional.

El movimiento refleja la ambición de la Liga por sostener su hegemonía y elevar el nivel competitivo del plantel, aunque también abre el debate sobre el impacto que este tipo de contratos tiene en la estructura salarial del fútbol costarricense. Por ahora, la apuesta está hecha: Alajuelense invirtió fuerte y confía en que Zaldívar responda dentro de la cancha como el jugador mejor pago del país.