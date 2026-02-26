No salió en la transmisión: el gran gesto de Thomas Muller con un futbolista de Cartaginés que pocos vieron

Cartaginés quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf tras caer 2-0 ante Vancouver Whitecaps en Canadá, pero más allá del resultado, dejó una imagen competitiva que dignifica al fútbol costarricense en escenarios internacionales. El equipo brumoso luchó hasta el final en el BC Place y, aunque la diferencia se hizo notar en momentos puntuales, hubo actuaciones individuales que merecen destacarse.

Uno de los puntos más altos fue el guardameta Kevin Briceño. El arquero no solo sostuvo al equipo en varios tramos del partido, sino que incluso detuvo un penal, manteniendo con vida a los blanquiazules cuando el panorama se tornaba cuesta arriba. Su desempeño fue clave para evitar una diferencia mayor en el marcador y terminó siendo una de las figuras del encuentro.

Sin embargo, hubo un detalle que no se vio en la transmisión oficial y que terminó robándose parte del protagonismo en redes sociales. Tras el pitazo final, Briceño vivió un momento especial junto a Thomas Müller, referente del fútbol europeo y figura del conjunto canadiense. La escena no fue parte del relato televisivo, pero sí quedó inmortalizada en una fotografía.

El gran gesto de Thomas Muller

El portero compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece posando junto al histórico jugador alemán, sosteniendo su propia camiseta, mientras Müller luce sonriente a su lado. No hubo necesidad de texto ni explicaciones. La postal hablaba por sí sola y rápidamente generó reacciones entre aficionados, que valoraron el gesto y la humildad del campeón del mundo.

Thomas Muller le firmó la camiseta a Kevin Briceño. (Foto: Instagram)

Para los clubes costarricenses, enfrentarse y coincidir con futbolistas de talla mundial no es algo cotidiano. Por eso, el intercambio y el respeto entre ambos jugadores adquiere un significado especial. Más allá de la competencia, el gesto de Müller dejó claro que el fútbol también se construye con estos momentos fuera del foco principal.

Cartaginés regresará con la eliminación a cuestas, pero también con aprendizajes y recuerdos que trascienden el marcador. Kevin Briceño no solo se llevó la experiencia de competir a alto nivel y detener un penal en un torneo internacional exigente, sino también una imagen que quedará marcada como uno de los instantes más memorables de su carrera profesional.

