Rechazó dirigir a Honduras y firmaría contrato millonario con esta selección de Europa

En el listado de candidatos para dirigir la Selección de Honduras surgieron nombres de los portugueses Pedro Caixinha, Renato Paiva y también el de Rui Jorge; este último estaría cerca de encontrar un nuevo reto en Europa.

Y es que, desde Reino Unido revelan que el estratega portugués de 52 años está cerca de cerrar un contrato de unos 600 mil euros al año, es decir 50 mil euros al mes.

Rui Jorge llamó la atención de la selección sub-20 de Azerbaiyán debido a su amplia experiencia con las selecciones inferiores de Portugal como la sub-21.

“Se espera que el ex seleccionador de Portugal Sub-21 Rui Jorge sea nombrado como nuevo seleccionador de Azerbaiyán Sub-20”, escribió el periodista Fuad Alakbarov.

“Se entiende que la Asociación de Federación de Fútbol de Azerbaiyán está preparando un contrato de un año por un valor de 600 mil por temporada”, añadió.

De esta forma, queda evidenciado que el proyecto de La H no termina de convencer a los candidatos y en consecuencia las alternativas de Francis Hernández se van reduciendo.

Mientras tanto, en las opciones se mantiene Pedro Troglio y Pablo Amo. Se espera que el anuncio oficial de Honduras se haga antes del domingo 1 de marzo.