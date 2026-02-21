Joel Campbell dio la sorpresa en Costa Rica en 2023 al elegir a la Liga Deportiva Alajuelense como su nuevo equipo. En el Deportivo Saprissa no esperaban que el experimentado futbolista tomara esta decisión, especialmente por su pasado con la camiseta morada.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el ex Arsenal optó por los colores rojinegros, donde no le ha ido como se imaginaba. Lejos de marcar la diferencia en el campeonato nacional, a Campbell le ha costado tanto que hasta salió cedido a Brasil.

Uno de los que pudo haber logrado que Campbell regresara a Saprissa para cerrar el ciclo fue Juan Carlos Rojas. El ahora ex presidente considera que la elección del futbolista que representa a la Liga fue un gran error para su carrera.

“Ya no estoy hablando como presidente de Saprissa, puedo decir ciertas cosas con libertad. Fue un gran error de Joel. La carrera de él hubiera sido muy diferente si hubiera estado en Saprissa. Le hubiera ido muy bien, sería un gran ídolo, pero cada quien toma su decisión“, sentenció Rojas.

El difícil presente que atraviesa Joel Campbell en Alajuelense

La realidad es que Joel Campbell no ha podido darle a la Liga todo lo que se esperaba de su enorme jerarquía. Actualmente, el 10 es uno de los más cuestionados por la afición rojinegra y está jugando cada vez menos minutos.

En lo que va del Clausura 2026, Campbell acumula 180 minutos en seis partidos disputados. Apenas dos los jugó como titular, mientras que en el resto sólo ingresó sobre el tramo final del partido. Machillo Ramírez no lo considera ya uno de los primeros cambios.

