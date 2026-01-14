“Decisión final”: Alajuelense recibe desde Honduras la confirmación sobre el futuro de Jorge Álvarez

El nombre de Jorge Álvarez fue uno de los que más ruido generó en el actual mercado de fichajes centroamericano. El mediocampista del Olimpia quedó en el centro de la escena luego de que trascendiera el interés formal de Liga Deportiva Alajuelense, lo que abrió la puerta a rumores sobre una posible salida del fútbol hondureño.

Durante varios días, la situación del volante fue motivo de especulación. Desde Honduras se habló de reuniones, de la posibilidad de que se convirtiera en legionario y de un movimiento que incluso podía resolverse antes del inicio del Clausura 2025-2026 y del duelo de Olimpia ante el América por la Concacaf Champions Cup.

¿Cuál es la decisión que se tomó con el fichaje de Jorge Álvarez a Alajuelense?

Sin embargo, en las últimas horas llegó la confirmación que cambia el panorama para la Liga. Según informó Deportes TVC, Jorge Álvarez sostuvo una nueva conversación con la directiva de Olimpia y ambas partes acordaron como decisión final su continuidad en el club para el próximo torneo.

De esta forma, el mediocampista seguirá siendo parte del equipo hondureño, una postura que desde Olimpia nunca dejaron de sostener. La dirigencia siempre consideró a Álvarez como un pilar fundamental del plantel que dirige Eduardo Espinel, clave en los recientes éxitos del club tanto a nivel nacional como internacional.

Jorge Álvarez continuará en Olimpia.

Esto representa un revés para Alajuelense, que veía en el volante una opción importante para reforzar su mediocampo. No obstante, desde Olimpia dejaron claro que la permanencia de Álvarez no implica cerrar definitivamente la puerta a una salida futura.

El presidente del club, Rafael Villeda, fue claro al señalar que el enfoque está puesto en el crecimiento del jugador: “Ha habido interés en algunos jugadores, el más concreto en el lado de Jorge Álvarez. Estamos esperando a ver si se presentan mejores opciones y que sea un crecimiento en su carrera. No hay prisa”, expresó en Mesa Redonda.

En cuanto a su situación contractual, el periodista Carlos Ordóñez, de Deportes TVC, informó que Álvarez tiene vigente aproximadamente el 50% de su contrato, lo que significa que le restan dos torneos más ligados al Olimpia. Incluso, no se descarta que el club busque renovarlo durante la presente temporada para asegurar su continuidad.