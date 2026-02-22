Es tendencia:
Joseph Joseph lo confirma: Alajuelense ya tomó una decisión sobre el futuro de Joel Campbell y Machillo Ramírez

En la previa del clásico ante Saprissa, Joseph Joseph aclaró la situación de Joel Campbell y Machillo Ramírez en Alajuelense.

Geronimo Heller

Postura definida en Alajuela.
© LDA.Postura definida en Alajuela.

En la previa del Clásico Nacional en el que Liga Deportiva Alajuelense terminaría sufriendo una dura derrota como visitante ante Deportivo Saprissa, el presidente rojinegro, Joseph Joseph, fue abordado por los micrófonos de FUTV.

El jerarca fue consultado por la situación de las figuras que finalizan contrato con el Clausura 2026. Tanto Fernando Piñar como Joel Campbell y el propio técnico Óscar Ramírez se acercan al final de sus vínculos, y la dirigencia debe definir qué hacer con estos tres nombres pesados.

¿Qué pasará con Machillo y Joel Campbell?

Para nadie es un secreto que en la Liga desean que el Macho continúe al frente del equipo por el tiempo que él quiera. La confianza en su proceso sigue intacta puertas adentro, y la decisión final dependerá enteramente del deseo del DT más ganador de la historia del club.

Sin embargo, el panorama de Campbell es más complejo: el número 10 erizo no logra consolidarse como titular y su elevado salario alimenta la idea de que quizá lo más prudente sería no extender el acuerdo, o al menos no hacerlo bajo las mismas condiciones.

joel campbell-alajuelense

Campbell está lejos de su mejor versión (LDA).

Pero Joseph sorprendió con su respuesta. Si bien aclaró que todavía no se han sentado formalmente a negociar, dejó entrever que la intención institucional es que los tres continúen.

Carlos Vela está encima de todos esos casos (Piñar, Campbell y Machillo) y ahí los estamos trabajando”, afirmó, en referencia al gerente deportivo del equipo. Ante la consulta directa sobre si le gustaría que se mantuvieran en Alajuela, fue contundente: “Sí bueno, por supuesto que sí, pero esas cosas siempre las anunciamos cuando estén finalizadas”.

La Liga ya fijó su postura

Así, Alajuelense deja clara su intención de al menos intentar llegar a un acuerdo con Campbell para su renovación. Tal vez bajo nuevas condiciones salariales, más acordes a su presente deportivo.

Aun así, no deja de llamar la atención que el ex Arsenal siga en los planes a futuro de la dirigencia rojinegra después de un período en el que ha mostrado poco en cancha.

