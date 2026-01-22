Es tendencia:
“Sus últimos partidos”: Joel Campbell recibe la sentencia más temida sobre su futuro tras el flojo arranque de Alajuelense

El alto salario del atacante, su bajo impacto en el arranque del Clausura 2026 y un contrato que vence en junio alimentan las dudas sobre la continuidad de Joel Campbell en Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

El futuro de Campbell es muy incierto.
© LDA.El futuro de Campbell es muy incierto.

No sorprende que Joel Campbell tenga uno de los contratos más elevados de la planilla de Liga Deportiva Alajuelense. El currículum del atacante de 33 años respalda esa condición: más de 150 partidos con la Selección Nacional, tres Copas del Mundo disputadas y un recorrido europeo que incluye pasos por Arsenal, Villarreal y Real Betis, entre otros.

Sin embargo, desde su llegada a Alajuela en 2023, el ex Deportivo Saprissa no ha logrado sostener un nivel acorde a ese salario. Más allá de apariciones esporádicas donde dejó destellos de su innegable calidad, la regularidad le ha sido esquiva.

Y esta tónica no ha cambiado en el inicio del Clausura 2026: Campbell tuvo poco peso y fue sustituido en los empates ante Liberia y Pérez Zeledón, y volvió a pasar casi inadvertido en los 23 minutos que disputó en la derrota 1-0 frente a Cartaginés, resultado que dejó al vigente campeón nacional en la parte baja de la tabla.

Joel Campbell fue intervenido en su columna.

Joel Campbell no está en un buen nivel (LDA).

El tiempo se agota para Joel Campbell

Ante ese escenario, la continuidad del atacante aparece seriamente comprometida. Su contrato finaliza en junio de este año, al término de la temporada, y hoy luce difícil que la directiva rojinegra evalúe una extensión sin un cambio marcado en su rendimiento.

Este jueves, durante la transmisión de su programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez lanzó una opinión contundente sobre el panorama del futbolista. “Yo creo que si el nivel de Joel Campbell continúa así, estamos viendo sus últimos partidos como jugador manudo”, afirmó. Y agregó: “Termina contrato en junio y tiene que mostrar más para que la Liga busque una renovación; por ahora no lo está logrando”.

Quedará por ver si en las próximas jornadas Campbell consigue revertir la percepción regresando al nivel que lo convirtió en una referencia de la Selección de Costa Rica y en una pieza valiosa del Alajuelense que arrasó en la primera mitad de la temporada.

