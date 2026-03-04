“Una mochila de dolor”: Washington Ortega manda un profundo mensaje que toma por sorpresa a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió este martes una victoria que necesitaba como el agua. Y encima fue en un clásico. El 2-0 a Cartaginés sirvió para calmar las aguas y recuperar la confianza en el momento más crítico.

Si hasta el Machillo Ramírez había sido mirado de reojo después de encadenar cinco derrotas en seis partidos, incluida la eliminación en el Torneo de Copa y, lo más doloroso, el tropiezo frente a Saprissa. Pero eso parece haber quedado atrás.

Sin embargo, y pese al triunfo y a haber mantenido su valla invicta, Washington Ortega tomó por sorpresa a los manudos con un mensaje que nadie en Alajuela esperaba.

El profundo mensaje de Washington Ortega

A poco de haber terminado el encuentro, el portero uruguayo, gran baluarte del equipo del Machillo Ramírez, acudió a sus redes sociales y compartió un mensaje de resiliencia pero extraño.

“Nadie te puede devolver lo que perdiste. En la vida hay que aprender a cargar una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila, la vida hay que mirarla hacia adelante”, posteó Ortega en un texto aún más extenso al que concluyó con un “Toda gloria para Dios siempre”.

El mensaje de Ortega en su cuenta de Instagram.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Después del triunfo ante Cartaginés, el próximo encuentro para los dirigidos por el Macho será este sábado frente a San Carlos, de visitante.

Se trata de un encuentro clave porque Alajuelense, pese a haberle ganado a los brumosos, siguen 6° con 12 puntos en 10 partidos, mientras que el conjunto de Paté Centeno está 4° con 15 unidades aunque aún debe enfrentar este martes a Puntarenas por la Jornada 10.

