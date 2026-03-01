Es tendencia:
“En casa”: el guiño de Joel Campbell a Puntarenas en plena crisis de Alajuelense

Joel Campbell quedó expuesto en Alajuelense en menos de una crisis de funcionamiento y resultados. Descubre el guiño de Campbell a Puntarenas.

Marcial Martínez

El guiño de Joel Campbell a Puntarenas en plena crisis de Alajuelense
Alajuelense volvió a tropezar en el Clausura 2026 al caer 2-0 como visitante frente a Puntarenas, en un resultado que profundiza su irregular campaña y complica su posición en la tabla. La derrota en la jornada 9 incrementa la presión sobre el plantel, que no logra encontrar estabilidad en el torneo local.

En medio de las críticas por el bajo rendimiento, Joel Campbell, uno de los jugadores más cuestionados por la afición, sorprendió al enviar un guiño al conjunto del Puntarenas en plena crisis rojinegra.

¿Cuál fue el guiño de Joel Campbell a Puntarenas?

En la antesala del duelo entre Puntarenas y Alajuelense, desde las redes del cuadro de El Puerto compartieron una imagen de Joel Campbell en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez acompañada del mensaje: “La felicidad de estar en casa”.

Campbell no pasó por alto la publicación y respondió con un corazón naranja y un saludo, un gesto que llamó la atención de los aficionados en la previa del compromiso.

Joel Campbell en sus redes sociales

Joel Campbell en sus redes sociales

Todo esto también remite al paso que tuvo Campbell por Puntarenas en 2011, cuando fue cedido al club bajo la dirección técnica de Mauricio Wright ante la falta de oportunidades en Deportivo Saprissa.

En aquella etapa Joel Campbell disputó cinco partidos y acumuló 297 minutos antes de regresar al conjunto morado para la siguiente campaña, un antecedente que explica su vínculo especial con el puerto.

Datos claves

  • El guiño fue su respuesta en redes sociales, donde Joel Campbell contestó la publicación de Puntarenas Fútbol Club con un corazón naranja y un saludo, tras el mensaje: “La felicidad de estar en casa”.
  • El mensaje fue publicado desde el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, escenario donde Campbell tuvo un paso previo y que refuerza su vínculo con el club porteño.
  • Campbell jugó en Puntarenas en 2011, cedido cuando no tenía espacio en Deportivo Saprissa, bajo la dirección de Mauricio Wright, disputando cinco partidos y acumulando 297 minutos antes de regresar al cuadro morado.
