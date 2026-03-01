“En casa”: el guiño de Joel Campbell a Puntarenas en plena crisis de Alajuelense

Alajuelense volvió a tropezar en el Clausura 2026 al caer 2-0 como visitante frente a Puntarenas, en un resultado que profundiza su irregular campaña y complica su posición en la tabla. La derrota en la jornada 9 incrementa la presión sobre el plantel, que no logra encontrar estabilidad en el torneo local.

En medio de las críticas por el bajo rendimiento, Joel Campbell, uno de los jugadores más cuestionados por la afición, sorprendió al enviar un guiño al conjunto del Puntarenas en plena crisis rojinegra.

¿Cuál fue el guiño de Joel Campbell a Puntarenas?

En la antesala del duelo entre Puntarenas y Alajuelense, desde las redes del cuadro de El Puerto compartieron una imagen de Joel Campbell en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez acompañada del mensaje: “La felicidad de estar en casa”.

Campbell no pasó por alto la publicación y respondió con un corazón naranja y un saludo, un gesto que llamó la atención de los aficionados en la previa del compromiso.

Joel Campbell en sus redes sociales

Todo esto también remite al paso que tuvo Campbell por Puntarenas en 2011, cuando fue cedido al club bajo la dirección técnica de Mauricio Wright ante la falta de oportunidades en Deportivo Saprissa.

En aquella etapa Joel Campbell disputó cinco partidos y acumuló 297 minutos antes de regresar al conjunto morado para la siguiente campaña, un antecedente que explica su vínculo especial con el puerto.

