Costa Rica

Llega a Europa: Wanchope recibe el mensaje que toma por sorpresa a Costa Rica

Paulo Wanchope recibió un mensaje inesperado desde Europa en medio de una etapa diferente en su vida profesional.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Tras su salida de Deportivo Saprissa, Paulo Wanchope optó por mantenerse alejado del foco público. Sobre este escenario de pausa y reflexión, recibió un mensaje que tomó por sorpresa a Costa Rica.

Cabe recordar que, desde su salida de Saprissa por una serie de resultados adversos, Paulo Wanchope no ha vuelto a dirigir. Durante este periodo, el exdelantero mundialista se ha mantenido alejado de negociaciones formales y del entorno de los banquillos.

Mensaje desde Europa para Paulo Wanchope

El club inglés West Ham United sorprendió al dedicar un mensaje especial al exdelantero costarricense Paulo Wanchope en sus redes sociales.

La publicación destacó al “goleador letal” y estuvo acompañada por un video recordando uno de los tantos que el tico marcó durante su etapa con el equipo londinense.

Recuerdos desde Europa

Durante su etapa en West Ham United, Paulo Wanchope dejó números importantes que reflejan su aporte ofensivo.

El costarricense disputó 46 partidos con el conjunto londinense, en los que logró 15 goles y 3 asistencias, registros que consolidaron su recuerdo entre los aficionados del club durante su paso por el fútbol inglés.

