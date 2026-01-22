Peligra la 32: Santiago van der Putten sacude a Alajuelense con la advertencia más temida tras perder ante Cartaginés

La Liga Deportiva Alajuelense no levanta cabeza en el Clausura 2026 luego de tres presentaciones. Son 3 partidos sin poder conocer la victoria y el último golpe lo recibieron visitando a Cartaginés perdiendo (1-0).

Ante esta situación, Santiago Van der Putten salió a dar la cara para dar algunas palabras sobre lo que está pasando con este presente de Alajuelense y advirtió que de seguir así, la 32 estará en riesgo.

ver también “Aquí el problema es…”: Machillo Ramírez expone al culpable del mal comienzo de Alajuelense en el Clausura 2026

Esto dijo Santiago Van der Putten en Alajuelense tras perder ante Cartaginés

Tras la derrota ante Cartaginés, Santiago Van der Putten quien disputó los 90 minutos de este compromiso, fue claro al encender las alarmas dentro de la Liga.

El defensor reconoció la falta de efectividad y la necesidad urgente de una autocrítica profunda, pero puso el acento en un mensaje contundente.

Santiago Van der Putten – Alajuelense

“No estamos metiendo los goles, no estamos ganando y es lo que nos importa. Individualmente sabemos que tenemos que ser autocríticos. Tenemos que dar un granito más, revisar hacia el interior, para así en lo colectivo poder funcionar”, compartió Van der Putten en zona mixta.

Publicidad

Publicidad

También comentó que si el equipo no empieza a sumar de tres en tres de inmediato, el margen de reacción será mínimo. En un torneo corto, advirtió, no hay espacio para errores prolongados.

“Al final ganar es el único objetivo para nosotros, no importan las formas ahora. Debemos comenzar a sumar de a 3 puntos porque en un torneo tan corto luego no vamos a tener tiempo de reaccionar“, compartió Santiago Van der Putten para La Teja.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Alajuelense al mando del Machillo Ramírez volverá a jugar en el Torneo Clausura 2026 el sábado 24 de enero como local ante San Carlos. Recordemos que en la primera fecha los manudos empataron (2-2) ante Liberia, luego hicieron lo mismo ante Pérez Zeledón (1-1) y recientemente sufrieron su primera derrota (1-0) ante Cartaginés.