“Muy cerca de volver”: Saprissa se asegura el regreso más esperado por la afición y Hernán Medford lo celebra

En medio de un momento clave de la temporada en el Torneo Clausura 2026, en Deportivo Saprissa comienzan a llegar buenas noticias desde el departamento médico.

Un jugador importante del plantel está cada vez más cerca de volver a las canchas tras varias semanas de ausencia, una situación que genera expectativa tanto en la afición como en el cuerpo técnico liderado por Hernán Medford.

¿Cuál es el regreso más esperado para el Saprissa de Hernán Medford?

El defensor de Deportivo Saprissa, Fidel Escobar, estaría cada vez más cerca de volver a las canchas tras superar la lesión que lo mantenía fuera.

La información se dio a conocer desde la mesa del programa Columbia Deportiva, donde señalaron que el jugador ya se encuentra recuperado y ahora trabaja en la parte física para ponerse a punto y regresar.

Deportivo Saprissa – Fidel Escobar

“Ahora, la buena noticia para el Saprissa es que ya está recuperado Fidel Escobar. Están terminando de trabajar la parte de su condición física pero ya está recuperado de la lesión. Fidel Escobar está muy cerca de volver con los morados”, expusieron en la mesa de Columbia Deportiva.

Recordemos que Fidel Escobar, sufrió una lesión de espalda el pasado 12 de enero de 2026, situación que lo ha mantenido alejado de las canchas durante 52 días.

