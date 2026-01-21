Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 a la espera de Alajuelense y Saprissa

La Fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica se abrió el martes con una nueva victoria de Herediano, que goleó 4-0 a Guadalupe y sostiene su marcha perfecta: tres partidos, tres triunfos.

Ahora, el foco se traslada este miércoles al que asoma como el duelo más atractivo de la jornada: Cartaginés, también con puntaje ideal (6 unidades), recibe al campeón Alajuelense, que todavía no ganó y llega con dos empates en el arranque.

Y el cierre de la fecha tendrá otro partido cargado de presión este jueves: Sporting FC vs. Saprissa, con los morados aún sin triunfos y obligados a responder para no abrir una crisis temprana, mientras Sporting busca cortar su mala racha.

Así se juega la Fecha 3 del Clausura 2026

Martes 20/1

Herediano 4-Guadalupe 0

Miércoles 21/1

San Carlos vs. Puntarenas – 6:00 pm por Tigo Sports

Cartaginés vs. Alajuelense – 8:00 pm por FUTV

Jueves 22/1

Liberia vs. Pérez Zeledón – 6:00 pm por FUTV

Sporting FC vs. Saprissa – 8:00 pm por Tigo Sports

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Así se jugará la Fecha 4 del Clausura 2026

Sábado 24 de enero

Puntarenas FC vs. Guadalupe – 6:00 pm

Alajuelense vs. San Carlos – 8:00 pm

Domingo 25 de enero

Liberia vs. Herediano – 3:00 pm

Saprissa vs. Cartaginés – 6:00 pm

Lunes 26 de enero

Pérez Zeledón vs. Sporting FC – 8:00 pm