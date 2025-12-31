Cambio de enfoque en Alajuelense: ni delantero ni centrocampista, esta es la prioridad del club en el mercado

Luego de un cierre de año soñado, en Liga Deportiva Alajuelense comenzó una nueva etapa de planificación que sorprendió a muchos. Contra lo que suele pensarse tras un título, la dirigencia y el cuerpo técnico no tienen como prioridad salir al mercado por un delantero o un mediocampista. El foco está puesto en otro aspecto clave del proyecto rojinegro.

Óscar Ramírez regresó al banquillo para cumplir el gran anhelo del liguismo: conquistar la liga 31. Y no solo lo logró, sino que cerró un diciembre histórico para el club, sumando también la Copa Centroamericana. Con seis meses más de contrato por delante, el “Machillo” se consolidó aún más como el técnico más ganador en la historia de la institución y como la figura central del proyecto deportivo actual.

El principal objetivo de Alajuelense

En este contexto, una de las primeras decisiones importantes no pasa por la cancha, sino por el cuerpo técnico. Según informaron en Teletica, la prioridad que tienen en Alajuelense es conseguir la extensión del contrato de Machillo Ramírez.

La idea es, por lo pronto, que se extienda hasta mediados del 2027. El DT logró los máximos objetivos de la Liga en este 2025 y quieren que continúe al mando por un largo tiempo más.

En Alajuelense quieren extender la continuidad de Machillo Ramírez. (Foto: LDA)

Para el próximo semestre, Alajuelense sufrió una baja sensible: la salida del asistente Marcelo Sarvas, quien recibió una oferta internacional y dejó el staff rojinegro. Esta situación obligó al club a replantear sus prioridades en el mercado.

Lejos de pensar de inmediato en refuerzos para el once titular, la principal necesidad de Alajuelense es reforzar su estructura de trabajo, especialmente en áreas ligadas al desarrollo y seguimiento de jugadores. Así lo dejó claro el presidente Joseph Joseph, quien destacó públicamente el rol de Ramírez más allá de los resultados inmediatos.

Las palabras del presidente confirman el cambio de enfoque: Alajuelense apunta a fortalecer su proyecto deportivo a largo plazo, potenciando la formación, el trabajo fino con juveniles y la estructura que respalda al primer equipo. Con Ramírez teniendo carta blanca para tomar decisiones, el club entiende que el éxito reciente no fue casualidad, sino consecuencia de una visión integral.