Honduras

Quién es el centroamericano que jugará contra Barcelona en la Copa del Rey 2026: busca llegar a la final

Honduras dirá presente en la Copa del Rey 2026 y será en la categoría juvenil. Las semifinales se desarrollan entre el 10 y 11 de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

La Copa del Rey 2026 tendrá participación centroamericana contra Barcelona.
La Copa del Rey 2026 tendrá participación centroamericana contra Barcelona.

Honduras va a representa a Centroamérica en la Copa del Rey 2026, sí, será contra el Barcelona en las semfinales. Eso sí, no será en los equipos de primera, pero si en el Juvenil A.

Las llaves ya quedaron definidas y entre Deportivo de La Coruña, FC Barcelona, Real Betis y RC Celta de Vigo se va definir el nuevo campeón.

La presencia hondureña está garantizada y es que en Depor milita un catracho de 17 años llamado Nicolás Balbás, mundialista con Honduras en el pasado Mundial de Qatar en 2025.

Balbás es hijo de madre hondureña y padre español y tiene su deseo para jugar siempre para selección catracha, ya tuvo su primera experiencia y quiere seguir creciendo.

Tweet placeholder

¿Quién es Nicolás Balbás, el futbolista que busca la Copa del Rey?

Balbas nació en España, pero su familia es de Cedros, Francisco Morazán, según comentó en entrevista con VIP Deportes.

El chico de 16 años de edad se ha formado en las inferiores del Deportivo La Coruña. Balbas es un talento puro, una apuesta más a largo plazo. Nicolás maneja los dos perfiles y es una de las joyitas a las que Honduras tiene en el mapa.

Las semifinales se jugarán entre el 10 y 11 de marzo y van contra el más ganador, Barcelona tiene 19 Copas del Rey ganadas en el Juvenil, esto sobre las 15 del Real Madrid.

Camino del Deportivo en la Copa del Rey Juvenil de Nicolás Balbás

  • 16avos: AD Sporting Hortaleza
  • 8avos: Rayo Vallecano
  • 4tos: victoria ante Tenerife
  • Semifinales: vs FC Barcelona
