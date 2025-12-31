Es tendencia:
“Donde todo empezó”: Kenneth Vargas rompe el silencio tras ser presentado en Alajuelense y revela lo que pocos sabían

El futbolista llega a Alajuelense a través de un préstamo del equipo escocés Hearts.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El ex Herediano ya es manudo.
© Prensa HeredianoEl ex Herediano ya es manudo.

Kenneth Vargas se convirtió en nuevo jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo manudo lo hizo oficial a través de sus redes sociales. El extremo derecho terminó su préstamo con Herediano y ahora vuelve a ser cedido por el Heart of Midlothian FC.

Vargas se marchó del equipo florense sin las oportunidades que estaba buscando. Por eso, decidió tomar un nuevo rumbo en su carrera, ya que en el conjunto de Escocia no iba a tener el lugar esperado y en Alajuelense buscaban un jugador en su puesto.

Cambio de enfoque en Alajuelense: ni delantero ni centrocampista, esta es la prioridad del club en el mercado

Kenneth Vargas se gana el corazón de los manudos con su revelación

El futbolista de la Selección de Costa Rica solo compitió profesionalmente en la Liga Promérica con la camiseta rojiamarilla. Sin embargo, en sus inicios en ligas menores vistió los colores de Alajuelense, algo que muchos desconocían sobre su vida.

Este miércoles, mientras era presentado por la Liga en sus canales oficiales, Vargas publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró su corazón rojinegro.

Y una vez volví donde todo empezó. Nos vemos manudos“, escribió Kenneth Vargas en su cuenta personal. El futbolista ofensivo agregó algunas imágenes en las que se lo puede apreciar festejando títulos con Alajuelense cuando era menor de edad.

Con estas palabras, Kenneth Vargas comienza a ganarse a la afición de Alajuelense antes de saltar al campo. De todas formas, deberá confirmarlo en el terreno de juego, donde el aficionado mira y juzga.

