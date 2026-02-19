Necesitó solo 4 palabras: Adalberto Carrasquilla disgustó a Panamá con lo que dijo sobre Pumas

Adalberto Carrasquilla compareció ante los medios de comunicación como parte de la previa del juego ante Monterrey del domingo, en el que no solo habló de la actualidad de su equipo, sino también fue consultado sobre lo que viene con la Selección de Panamá a la cual está llamado a liderar.

ver también Afuera de la Concachampions: Adalberto Carrasquilla le da la peor noticia a Panamá en el momento más delicado

Aunque Carrasquilla fue claro, por el momento su foco no está con los canaleros, sino con su club, con el que tiene una responsabilidad y la afrontará, pero ya habrá tiempo para pensar en lo que se viene con su país que se prepara para disputar la Copa del Mundo del 2026.

“Lo mencioné hace poco, sé que tengo una responsabilidad con la Selección de Panamá, pero también con el club y es lo más importante ahora mismo. Ya habrá tiempo para la Selección, el calendario que viene será bastante complicado y estamos conscientes de eso”, dijo.

Carrasquilla también habló de cómo ha sido su proceso de recuperación y su retorno a las canchas: “En el primer partido ante San Diego, tuve una sobrecarga en el gemelo. Por precaución no arriesgamos y salí en el medio tiempo. Me tomo unos días para recuperarme. Hoy estoy mejor, bastante bien. Estoy comprometido con el grupo, a apoyar a cualquiera que no se vea bien en la cancha porque es la única manera de sumar. Estoy seguro de que muchos dentro de la plantilla tienen la misma disposición”.

“El grupo está bien, enfocado, poco a poco buscando la mejor versión. Es difícil crear una familia y la hemos encontrado. Estamos disfrutando del futbol. A veces se juega con presión, pero este no es el caso. En mis dos primeros torneos, cuando las cosas no salían como queríamos, había presión. Hoy estamos bien y no pasa por nuestras cabezas”, añadió sobre su club.

ver también “Han preguntado”: Adalberto Carrasquilla recibe el interés desde Brasil que podría sacarlo de Pumas antes del Mundial 2026

“Lo primero es seguir trabajando de la manera en la que lo hacemos. El equipo está enfocado en querer dar lo mejor partido a partido. Salimos a los partidos con esa mentalidad. Venimos de semanas exigentes y no nos podemos creer más porque somos la mejor ofensiva. Hay que trabajar y se nos darán los resultados”, finalizó.

Publicidad