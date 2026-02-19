“Al liguista le duele”: presidente de Saprissa lanza una frase incendiaria que sacude a Alajuelense

La semana del Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no solo se vive con tensión deportiva en Tibás, sino también con declaraciones que elevan la temperatura fuera de la cancha. A pocas horas del duelo más esperado del campeonato, el presidente morado, Roberto Artavia, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que, sin duda, retumbó en el entorno rojinegro.

En entrevista con Tiempo Extra Radio, el jerarca tibaseño abordó el tema de la afición y la rivalidad histórica entre ambos clubes. Lejos de moderar el tono, Artavia fue directo al referirse al peso popular del Monstruo en el país.

¿Qué dijo Roberto Artavia sobre Saprissa y Alajuelense?

“Al liguista le duele. A cualquier liguista le duele porque somos 5% más saprissistas que liguistas. Y ni se diga cuando nos comparamos con otros equipos”, afirmó, dejando una declaración que inevitablemente genera reacción.

La frase no solo apunta al orgullo deportivo, sino también a la batalla simbólica por la supremacía en las gradas. En un clásico donde cada detalle se magnifica, hablar de porcentajes y superioridad en número de aficionados añade un condimento extra. El comentario fue interpretado por muchos como una provocación en plena antesala del enfrentamiento en la Cueva.

Artavia también hizo énfasis en la responsabilidad que implica ese respaldo masivo. “Tenemos que optimizar para mantener esa afición saprissista”, añadió, dejando claro que el objetivo institucional es sostener y potenciar la conexión con su base de seguidores. El mensaje combina orgullo y compromiso, aunque el impacto inmediato se centró en la comparación con el archirrival.

En el contexto actual, Saprissa llega con viento a favor tras una reacción deportiva que lo metió de nuevo en zona de clasificación, mientras que Alajuelense intenta reencontrarse con su mejor versión luego de semanas irregulares. Ese contraste potencia cualquier declaración y convierte cada palabra en munición previa al clásico.

Así, el Clásico Nacional no solo se jugará en el césped del Ricardo Saprissa, sino también en el terreno de la narrativa y el orgullo. Las palabras del presidente morado ya forman parte del ambiente que rodea el partido. El sábado, cuando ruede el balón, será el turno de los futbolistas de responder a una previa que, como suele suceder, llegó cargada de picante.