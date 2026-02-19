Reconocido por la Concacaf: joya de Alajuelense da el salto y se suma a un equipo estelar

La Liga Deportiva Alajuelense tiene una gran cantidad de joyas por pulir en el CAR. La entidad manuda ha hecho un buen trabajo en las ligas menores que lo llevó a ser la base de la Selección de Costa Rica Sub-17.

Justamente este tema fue uno de los que más relevancia tomó en las últimas semanas, mientras La Sele se disputaba la clasificación de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2026. El León aportó 11 futbolistas al conjunto comandado por Randall Azofeifa.

Uno de los que más se destacó en el equipo que consiguió el boleto a la Copa del Mundo fue Akenai Samuels del CAR manudo. El reconocido primo de Joel Campbell fue el gran goleador de la Tricolor y hasta fue reconocido por la confederación.

Foto: Concacaf

Akenai Samuels, joya de Alajuelense, entre los mejores Sub-17 de Concacaf

Este jueves, la Concacaf publicó el equipo ideal de las figuras que participaron del clasificatorio Sub-17. En este se encuentra Samuels, quien convirtió siete goles en tres partidos jugados.

Akenai Samuels venía de lucirse en 2025 en el Torneo UNCAF FIFA Forward, un campeonato de preparación para este PreMundial que disputaron semanas atrás. De continuar en esta senda goleadora, el delantero tendrá un gran futuro por delante.

No fue el único tico reconocido en el once ideal de la competencia. Paul González, delantero del Municipal Liberia, también estuvo entre los 11 del equipo de la Concacaf. Ambos serán parte del Mundial de Qatar 2026 que se disputará en el mes de noviembre.