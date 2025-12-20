Estafa en Alajuelense: el mensaje que expone una maniobra ilegal justo antes de definir el título ante Saprissa

A partir de las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) de este sábado 20 de diciembre, el Estadio Alejandro Morera Soto será testigo de un nuevo choque entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

Pero este no será un clásico cualquiera, sino el que definirá si los manudos logran coronarse con el cetro nacional después de una larga sequía, o bien si los morados logran aplazar el desenlace del Torneo Apertura 2025 una semana más, forzando a que todo se decida en una Gran Final.

Advertencia de última hora en Alajuela

Menos de cinco horas antes de este partido que tiene paralizados a los fanáticos del fútbol costarricense, la Liga sorprendió a sus aficionados con una advertencia publicada en sus canales oficiales.

“No comprés reventa. Cuidado con las estafas. Recordá que los códigos QR son únicos y que se sufre el riesgo de que tu entrada no sea válida”, alertó el club rojinegro. Sin embargo, la realidad es que la reventa parece ser inevitable. El motivo principal es que la boletería solo se habilitó para socios de Alajuelense, quienes agotaron las entradas antes de que el público general tuviera acceso a la plataforma.

Los comentarios en redes sociales bajo la publicación del comunicado dejaron clara la postura de los aficionados: “No tiraron venta a general… ¿qué esperan?”, “No sacaron venta general. Solo para socios y en cuestión de horas ya todo estaba agotado. Y los mismos socios son los que están revendiendo y carísimo”, reclamaron varios usuarios. Entre esos mensajes, irónicamente, abundaban también quienes ofrecían (o buscaban) boletos en reventa.

Primeras estafas confirmadas

De esta manera, queda claro que el comunicado oficial de Alajuelense poco podrá hacer para frenar la reventa y mucho menos para evitar que algunos aficionados caigan en manos de estafadores.

Lamentablemente, esto ya comenzó a suceder. Por ejemplo, el usuario de Instagram Jeff Montoya denunció haber sido víctima de una estafa, asegurando que la persona que lo engañó incluso cambió de número para no poder ser rastreada.