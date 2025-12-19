Es tendencia:
"Se prohibirá…": Alajuelense confirma la fuerte medida que afecta a la afición a horas de recibir a Saprissa

La Liga Deportiva Alajuelense lanza un anuncio de última hora que todos los fanáticos que acudan al Morera Soto para la revancha con Saprissa deben tener en cuenta.

Por Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Un anuncio que sacude la final del Apertura.
Un anuncio que sacude la final del Apertura.

En Costa Rica, todos los ojos están puestos en lo que suceda este domingo 20 de diciembre desde las 7:00 p.m. (hora local) en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Deportivo Saprissa en la final de vuelta del Torneo Apertura 2025.

Luego de rescatar un valioso empate 2-2 en La Cueva, los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez saben que una victoria los consagrará campeones nacionales por primera vez en cinco años, cortando una de las peores sequías de su historia y alcanzando por fin la ansiada estrella 31. Del otro lado, Saprissa buscará imponerse como visitante para alargar la definición del título hasta la Gran Final.

Fuera de Alajuelense: Machillo Ramírez le marcó la salida a una promesa y ahora jugará en un rival directo

Aviso urgente para la afición manuda

A pocas horas de este choque que se disputará ante un Morera Soto completamente lleno, Alajuelense sorprendió a su afición con un anuncio oficial: las medidas de seguridad para acceder a La Catedral serán mucho más estrictas de lo habitual.

“LDA refuerza medidas de seguridad para el partido de vuelta de la final”, señalaron desde el club en un comunicado difundido en redes sociales: “Liga Deportiva Alajuelense informa a su afición y a los medios de comunicación que para el partido de la final de fase regular de vuelta se implementarán medidas de seguridad reforzadas para el ingreso al Estadio Alejandro Morera Soto”.

Según explicó la institución, la decisión busca garantizar “un espacio seguro y familiar para toda la afición manuda y quienes nos visitan”, lo que implicará un proceso de revisión extremadamente riguroso en los accesos. Además, informaron que dentro del estadio se habilitó un sistema de cámaras de última generación, monitoreado por autoridades de seguridad pública y privada.

Objetos prohibidos en el Morera Soto

Junto con esto, el club presentó una extensa lista de objetos prohibidos en el recinto: armas, objetos punzantes, selfie sticks, baterías externas, perfumes o desodorantes en spray, bultos, bancos, sillas plegables, botellas, vasos, sombrillas, binoculares, drogas, vapes, encendedores, pirotecnia y materiales inflamables.

Qué necesita Alajuelense para consagrarse campeón del Apertura 2025 en la final de vuelta contra Saprissa

Finalmente, la Liga dejó en claro que “además de estos objetos, se prohibirá el ingreso de personas bajo efectos del alcohol o sustancias ilegales y también personas que alteren el orden público.”

