Mientras Machillo Ramírez decidió no darle muchos minutos, esto es lo que cobra Malcom Pilone en Alajuelense

El cierre del mercado de fichajes en Costa Rica dejó un movimiento que generó expectativa en Liga Deportiva Alajuelense: la incorporación del argentino Malcom Pilone. El mediocampista venía destacando con Municipal Liberia y su rendimiento llamó la atención de los rojinegros, que decidieron comprar su ficha pensando en reforzar el medio campo para el Clausura 2026.

Sin embargo, semanas después de su llegada, la realidad deportiva y el rol que ocupa en el plantel abren interrogantes. Parece que a Óscar Ramírez no le gustó mucho la llegada del centrocampista sudamericano.

La apuesta por Pilone fue impulsada principalmente desde la dirección deportiva. Carlos Vela, encargado de esa área, vio en el argentino un perfil interesante por su dinámica, lectura de juego y despliegue físico. No obstante, puertas adentro siempre se comentó que no se trató de una solicitud directa de Machillo, algo que el tiempo parece haber evidenciado en la gestión de minutos del futbolista.

Desde su arribo al Morera Soto, Pilone apenas ha tenido participación en dos compromisos oficiales. En uno disputó 22 minutos y en el otro 45, cifras que contrastan con el protagonismo que tenía en Liberia. Pese a mostrar condiciones cuando ingresó, el técnico ha optado por otras alternativas en la zona medular, priorizando experiencia o perfiles que se ajustan más a su idea de juego.

Malcom Pilone cobra un buen salario en Alajuelense. (Foto: Kevin Jiménez)

¿Cuál es el salario que percibe MAlcom Pilone en Alajuelense?

La situación cobra mayor relevancia cuando se analiza el aspecto económico. Según pudimos averiguar, el argentino percibe un salario cercano a los 10 mil dólares mensuales, una cifra que se ubica en un rango promedio dentro de la planilla rojinegra, pero que dista de ser baja para un jugador con escasa participación. En un club donde cada inversión se analiza con lupa, la relación entre minutos y salario inevitablemente entra en discusión.

El contexto no es sencillo para el futbolista. Adaptarse a un equipo grande implica competir por espacios en un plantel con jerarquía y presión constante. Sin embargo, cuando la decisión de fichar no nace directamente del entrenador, el margen de confianza suele ser más reducido. La falta de continuidad puede afectar ritmo y confianza, dos elementos claves para consolidarse en un proyecto exigente como el de Alajuelense.