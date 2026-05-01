En Alajuelense ya lo saben: revelan el gran problema de Julio Cascante que pone en duda su fichaje

En Liga Deportiva Alajuelense el mercado ya empezó a moverse con nombres que generan expectativa, pero también dudas. Tras un Clausura 2026 que terminó antes de lo esperado, la dirigencia busca reforzar el plantel con experiencia y jerarquía, y uno de los apuntados es Julio Cascante, un viejo conocido del fútbol nacional.

El defensor, con pasado en Deportivo Saprissa, quedó libre a inicios de año luego de no renovar con el Austin FC, lo que lo convierte en una opción atractiva desde lo económico. En Alajuelense ya hubo acercamientos y su nombre se instaló como una de las posibilidades más fuertes para reforzar la zaga.

Sin embargo, cuando Alajuelense avanza por este fichaje de renombre, apareció un dato que cambió el tono de la conversación. El periodista Tomás Fonseca reveló un detalle que en el club no pueden ignorar y que hoy pone en pausa cualquier entusiasmo inmediato por concretar su llegada.

El gran problema de Julio Cascante

Cascante no juega un partido oficial desde el 2 de noviembre del año pasado. Si se proyecta su situación al inicio del Apertura 2026, estaría acumulando alrededor de siete meses y medio de inactividad. Un período demasiado largo para un jugador que debería llegar a competir de inmediato en un equipo que necesita respuestas rápidas.

Julio Cascante no juega desde noviembre del 2025. (Foto: MLS)

El tema no es menor. En Alajuelense vienen de un semestre donde las lesiones y el ritmo físico fueron factores determinantes en el rendimiento del equipo. Apostar por un futbolista con tanto tiempo sin competencia implica un riesgo que debe ser cuidadosamente evaluado.

Publicidad

Publicidad

A favor del defensor hay elementos que pesan. Su experiencia internacional, su recorrido en la MLS y su paso por la selección nacional lo respaldan como un jugador de jerarquía. Además, el calendario le ofrece una oportunidad: el club tendrá una pretemporada extensa, cercana a las ocho semanas, que podría servir como plataforma para recuperar ritmo.

ver también Seis ticos y un extranjero: los refuerzos de Alajuelense que debe decidir Machillo Ramírez mientras define si se irá del club

Pero la duda sigue instalada. No se trata solo de cuánto puede aportar Cascante, sino de cuánto tiempo necesitará para estar en su mejor versión. En un equipo que busca resultados inmediatos, ese detalle puede ser determinante.

Publicidad

Datos Claves

Julio Cascante es la opción principal de Alajuelense para reforzar la zaga como agente libre.

es la opción principal de para reforzar la zaga como agente libre. El defensor suma una inactividad de siete meses y medio sin jugar partidos oficiales.

sin jugar partidos oficiales. El periodista Tomás Fonseca reveló que el jugador no compite desde noviembre del año pasado.