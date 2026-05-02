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Jeaustin Campos ya respondió: la condición que le puso a Alajuelense para reemplazar al Machillo Ramírez

El DT podría dirigir a los cuatro grandes de Costa Rica si deja Real España y se suma a Alajuelense en el próximo campeonato.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico podría regresar a Costa Rica.
© Real EspañaEl técnico podría regresar a Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense ya se mueve para conseguir al reemplazante de Óscar Ramírez. En las últimas horas, aparecieron varios nombres para tomar el timonel rojinegro después de la decisión que tomó el Machillo de no continuar en la institución.

Uno de los que surgió fue el de Jeaustin Campos, quien actualmente comanda técnicamente a Real España. El histórico entrenador aún tiene contrato vigente con el equipo catracho hasta el 30 de junio de 2027, pero no descarta que pueda salir en este momento.

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El multicampeón con el Deportivo Saprissa aseguró que está dispuesto a que la Liga negocie con el conjunto aurinegro. “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”, respondió el DT ante una consulta de la periodista Merlyn Villarreal.

Con estas palabras, Alajuelense ya sabe lo que tendrá que hacer para quedarse con Jeaustin Campos, en caso de que sea la prioridad para reemplazar al Machillo.

El periodista Ferlin Fuentes también dio detalles de lo que causa el nombre del ex Saprissa en la directiva manuda. “Su nombre no genera consenso dentro de la estructura rojinegra“, reveló acerca de las posibilidades que tiene Jeaustin de llegar a la Liga.

Además del costarricense, el nombre que más suena es el de José Saturnino Cardozo, que actualmente está en Liberia. El técnico paraguayo es el que más gusta a los dirigentes y sería, al día de hoy, el máximo candidato a tomar las riendas de Alajuelense.

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En resumen

  • Alajuelense busca sustituto tras la renuncia de Óscar Ramírez al mando del equipo.
  • Jeaustin Campos tiene contrato con Real España hasta el 30 de junio de 2027.
  • José Saturnino Cardozo es el máximo candidato de la directiva para dirigir al club al día de hoy.

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