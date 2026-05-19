Peligra uno de los fichajes más fuertes que Alajuelense quiere para este mercado: “Detenido”

Cuando parecía que la llegada de este legionario era un hecho, un giro inesperado hace que Alajuelense frene los avances por su fichaje.

El mercado de fichajes en Liga Deportiva Alajuelense prometía ser agresivo tras un semestre decepcionante, pero las primeras señales no son del todo alentadoras. Con la llegada de Ismael Rescalvo, la institución rojinegra apuntaba a reforzarse con nombres de peso para recuperar protagonismo en el fútbol nacional.

La idea era clara: armar un plantel competitivo desde el arranque y no volver a quedar fuera de la pelea como ocurrió en el Clausura 2026. En ese contexto, comenzaron a sonar varios nombres fuertes, algunos con recorrido internacional y otros con pasado en la Selección de Costa Rica.

El fuerte fichaje de Alajuelense que quedó parado

Uno de esos nombres era el de Julio Cascante, defensor con experiencia en el extranjero que encajaba perfectamente en el perfil que buscaba la Liga para reforzar su zaga. Su posible llegada generó ilusión en el entorno manudo, que veía en él una solución inmediata para una de las zonas más cuestionadas del equipo.

Sin embargo, en las últimas horas la situación dio un giro inesperado. Lo que parecía encaminado comenzó a enfriarse, y desde adentro ya no transmiten la misma confianza que días atrás.

¿Qué pasó con el fichaje de Julio Cascante a Alajuelense?

Fue Kevin Jiménez quien encendió la alerta con una frase breve pero contundente: “Lo de Julio Cascante de momento detenido, no descartado pero aún no hay avances. Veremos en los próximos días”.

Julio Cascante enfría su llegada a Alajuelense. (Foto: MLS)

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La palabra “detenido” cayó pesada en Alajuelense, especialmente porque se trata de uno de los objetivos más importantes en este mercado. No está caído, pero tampoco avanza, y en el fútbol eso muchas veces marca la diferencia.

En la interna del club saben que el tiempo juega en contra. Las negociaciones que se estancan suelen abrir la puerta a otros equipos o simplemente terminan diluyéndose con el paso de los días.

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Además, el contexto no ayuda. Alajuelense necesita dar señales claras en el mercado para respaldar el nuevo proyecto de Rescalvo, y cada movimiento que no se concreta empieza a generar ruido en la afición.

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Por ahora, la operación sigue en pausa. No hay ruptura, pero tampoco avances concretos que permitan pensar en un cierre cercano. Mientras tanto, la dirigencia deberá decidir si insiste con el fichaje o si empieza a mirar otras opciones en el mercado para no perder tiempo en una negociación incierta.

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