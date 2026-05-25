Mientras Ángel Zaldívar gana 22 mil dólares en Alajuelense, éste es el salario de Julio Cascante que hizo caer su fichaje

Pese a que era del interés de Alajuelense, el salario de Julio Cascante expone la incapacidad de los manudos de poder pagar ese monto.

El mercado de Liga Deportiva Alajuelense empezó a mostrar sus límites en este periodo de fichajes. Mientras la dirigencia busca reforzar una defensa que dejó dudas en el último torneo, uno de los nombres que más ilusión generaba comenzó a enfriarse por un motivo que no sorprende, pero sí condiciona: el dinero.

La prioridad del nuevo proyecto encabezado por Ismael Rescalvo es clara: sumar un defensor diestro que pueda liderar la zaga. En ese contexto, el apuntado principal era Julio Cascante, quien quedó libre tras su paso por Austin FC y aparecía como una oportunidad de mercado ideal por su experiencia internacional.

¿Qué salario percibía Cascante en la MLS?

Sin embargo, la negociación se topó con una realidad difícil de sostener para el fútbol costarricense. Cascante viene de percibir un salario cercano a los 34 mil dólares mensuales en la MLS, una cifra que está muy por encima de los parámetros habituales del club rojinegro.

El contraste dentro del propio plantel de la Liga es evidente. Uno de los mejores pagos del equipo es Ángel Zaldívar, con un salario que ronda los 22 mil dólares mensuales. Esa diferencia marca el techo económico actual de la institución.

Julio Cascante se aleja de Alajuelense. (Foto: MLS)

Ahí es donde la operación empieza a desmoronarse. A sus 32 años, Cascante no parece dispuesto a hacer un recorte significativo en sus ingresos para volver al país, lo que complica seriamente cualquier intento de cerrar el fichaje.

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En Alajuelense entienden el valor del jugador, pero también saben que no pueden romper la estructura salarial del plantel, especialmente en un momento donde buscan equilibrar las finanzas y evitar errores del pasado.

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El caso deja en evidencia una tensión habitual en el mercado tico: la brecha entre lo que ofrecen ligas como la MLS y lo que pueden pagar los clubes locales. Tener a Zaldívar como uno de los salarios más altos genera presión cuando aparecen opciones que exigen un esfuerzo mayor.

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Por ahora, el fichaje de Cascante no está completamente descartado, pero sí muy condicionado por este factor. Todo dependerá de si alguna de las partes decide ceder, algo que hoy parece poco probable.

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Datos Claves

Julio Cascante percibía cerca de 34 mil dólares mensuales en Austin FC.

percibía cerca de 34 mil dólares mensuales en Austin FC. 22 mil dólares mensuales es el salario tope de Ángel Zaldívar en Alajuelense.

mensuales es el salario tope de Ángel Zaldívar en Alajuelense. Ismael Rescalvo prioriza fichar a un defensor diestro para Liga Deportiva Alajuelense.