Campeón con Saprissa y en el exterior: Alajuelense avanza por este fichaje de renombre

El golpe de quedar fuera de las semifinales del Clausura 2026 obligó a Liga Deportiva Alajuelense a cambiar el foco de inmediato. Sin competencia oficial hasta julio, el club rojinegro encontró en el mercado de fichajes el escenario ideal para empezar a reconstruirse y dejar atrás un semestre que no estuvo a la altura de sus expectativas.

Con tiempo por delante y la presión de volver a ser protagonista, la Liga comenzó a moverse con una idea clara: sumar jerarquía. No se trata solo de reforzar, sino de enviar un mensaje. Y en ese camino, apareció un nombre que, por historia y presente, no pasa desapercibido en el fútbol costarricense.

¿Cuál es el fichae bomba que prepara Alajuelense?

Según informó Kevin Jiménez, Alajuelense ya inició acercamientos con Julio Cascante, defensor de 32 años que actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con el Austin FC. Una oportunidad de mercado que el club analiza con atención.

El perfil de Cascante encaja con lo que busca la dirigencia. Se trata de un jugador con experiencia internacional, recorrido en la selección nacional y un pasado reciente en una liga competitiva como la MLS. Además, su condición de agente libre facilita cualquier negociación, un factor clave en este tipo de movimientos.

Julio Cascante es el apuntado por Alajuelense. (Foto: MLS)

Pero el nombre también tiene un condimento especial. Cascante conoce bien el fútbol local y, sobre todo, tiene un pasado ligado a Deportivo Saprissa, donde fue campeón en 2016. Un detalle que no pasa inadvertido si se concreta su llegada a Alajuelense, el clásico rival.

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A eso se suma otro logro importante en su carrera: el título de la MLS en 2020 con Austin, una experiencia que lo posiciona como un defensor acostumbrado a competir en contextos de alta exigencia. Un perfil que la Liga considera necesario para fortalecer una zona que mostró irregularidades en el último torneo.

ver también “Regresa”: desde Alajuelense confirman la vuelta que todos los manudos estaban esperando en este momento de incertidumbre

En el entorno rojinegro entienden que este tipo de fichajes no solo aportan en lo deportivo, sino también en lo anímico. Tras una eliminación dolorosa, incorporar un jugador con trayectoria y carácter puede ser clave para reordenar el vestuario y encarar un nuevo ciclo con mayor solidez.

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Además, su presencia habitual en convocatorias de la selección de Costa Rica refuerza su valor dentro del mercado local. No es un nombre más: es un futbolista con respaldo y reconocimiento, algo que Alajuelense necesita recuperar en su estructura.

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Datos Claves

Alajuelense busca fichar a Julio Cascante , defensor de 32 años actualmente agente libre.

busca fichar a , defensor de 32 años actualmente agente libre. El futbolista costarricense Julio Cascante fue campeón de la MLS en 2020 con Austin.

fue campeón de la con Austin. El defensor militó anteriormente en el Deportivo Saprissa, donde logró el título en 2016.