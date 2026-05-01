Alajuelense hace oficial la salida de Machillo Ramírez y revela los motivos de su decisión: “Conversó con la gerencia”

El ciclo llegó a su fin en Liga Deportiva Alajuelense. Después de semanas cargadas de incertidumbre tras la eliminación del Clausura 2026, el club confirmó lo que ya se intuía puertas adentro: Óscar Ramírez no continuará al frente del primer equipo. La noticia, oficializada por la institución, sacude el panorama rojinegro y abre un nuevo capítulo en su historia reciente.

¿Por qué Machillo Ramírez se fue de Alajuelense?

El anuncio fue claro y directo. “Liga Deportiva Alajuelense desea informar que Óscar Ramírez no continuará como técnico del primer equipo masculino del club. El profesor conversó el día de hoy con la gerencia y directivos del club y señaló su voluntad de no continuar con el proceso”. No hubo margen para especulaciones: la decisión fue del propio entrenador, quien optó por dar un paso al costado en un momento clave.

La salida no se explica solo por los resultados, aunque el contexto pesa. La Liga venía de un semestre irregular, con altibajos que terminaron costando caro en la fase decisiva. Pero más allá de lo deportivo, el desgaste acumulado, la presión constante y la exigencia del entorno parecen haber sido factores determinantes en la decisión del Machillo.

En el comunicado, el club también dejó en claro el peso de su figura dentro de la institución: “De parte de Junta Directiva, jugadores y staff administrativo estaremos siempre agradecidos por su legado inmortal en la historia de Liga Deportiva Alajuelense”. Una despedida que reconoce la huella que dejó el técnico en uno de los clubes más grandes del país.

El comunicado de Alajuelense sobre la salida de Machillo Ramírez.

El mensaje cerró con una frase que resume el sentimiento general: “¡GRACIAS MACHO!”. Más que una formalidad, refleja el vínculo que Ramírez construyó con la afición y con el club a lo largo de los años, tanto en su etapa como jugador como en el banquillo.

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Su salida no es un detalle menor. Ramírez no solo era el entrenador, sino también una referencia interna, una figura que marcaba el rumbo deportivo y que tenía un peso específico en cada decisión estructural del equipo. Su ausencia obliga a repensar el proyecto desde la base.

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Ahora, en Alajuelense se abre un escenario completamente nuevo. La elección del próximo entrenador será clave para definir el rumbo del equipo en el Apertura 2026. Nombres ya empiezan a sonar, pero la decisión final marcará el tono de la reconstrucción que el club necesita.

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Datos Claves

Óscar Ramírez renunció oficialmente como director técnico del primer equipo masculino de Alajuelense .

renunció oficialmente como director técnico del primer equipo masculino de . El club comunicó que la salida se dio por voluntad propia tras conversar con directivos.

tras conversar con directivos. La institución inició la búsqueda de un nuevo entrenador para el torneo Apertura 2026.