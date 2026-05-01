Jeaustin Campos, José Cardozo y un tapado: revelan los 3 candidatos de Alajuelense para reemplazar a Machillo Ramírez

Apenas unas horas después de que Liga Deportiva Alajuelense hiciera oficial la renuncia de Óscar Ramírez, poniendo fin a la era del técnico más ganador en la historia de la institución, la incertidumbre sobre quién tomará el mando empezó a despejarse.

Fue el periodista Yashín Quesada quien, a través de un video en sus redes sociales, soltó la información que todo el liguismo esperaba: los tres nombres que ya baraja la directiva para sentarse en el banquillo del Morera Soto.

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Los candidatos a reemplazar al Macho

El primer nombre en la lista no es ninguna sorpresa: José Saturnino Cardozo, actual estratega del Municipal Liberia. Según Quesada, el paraguayo gusta “indiscutiblemente” en las oficinas del Morera Soto.

El técnico aurinegro finaliza su contrato con los Coyotes al cierre del Clausura 2026, lo que facilitaría una negociación directa sin las trabas de una cláusula de rescisión pesada.

José Saturnino Cardozo empieza a acercarse a Alajuelense (ADM Liberia).

El segundo postulado es Jeaustin Campos. “Es candidato, lo están evaluando”, afirmó Quesada. Campos no está cómodo en el Real España de Honduras y su deseo de volver a Costa Rica es un secreto a voces en su entorno cercano.

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Jeaustin Campos vuelve a sonar en los pasillos del Morera Soto (Real España).

Además, el comunicador reveló la existencia de un “tapado”: un director técnico mexicano que es la apuesta personal de Carlos Vela, gerente deportivo de la institución.

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El gerente deportivo de la institución está usando sus contactos en Norteamérica para proponer un perfil que rompa con lo tradicional, aunque por el momento su identidad se mantiene bajo llave.

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En síntesis