Seis ticos y un extranjero: los refuerzos de Alajuelense que deberá definir el nuevo DT

En Liga Deportiva Alajuelense no hay descanso ni después de la eliminación del Clausura 2026. Con el equipo fuera de competencia y el mercado de fichajes en el horizonte, el club enfrenta un escenario que mezcla planificación deportiva con incertidumbre total. Y en el centro de todo aparece la elección del nuevo entrenador.

Además de la confirmación de la salida de Machillo Ramírez, siete futbolistas regresan de sus respectivos préstamos y el club debe definir qué hacer con ellos. Seis costarricenses y un extranjero conforman este grupo que, en medio de la transición, se convierte en una especie de “mercado interno” que puede resolver varias necesidades o generar nuevos problemas.

¿Quiénes son los jugadores que deben volver a Alajuelense?

Uno de los nombres que llega con mejores números es Farbod Samadián, lateral que defendió la camiseta de Puntarenas FC y cerró el torneo con tres goles, incluyendo uno ante la propia Liga. Un rendimiento que lo pone en la conversación inmediata, aunque su regreso también obliga a evaluar el contexto en el que se dará su reinserción.

Desde ese mismo equipo vuelve Doryán Rodríguez, quien sumó 15 partidos, cinco goles y una asistencia. Números que hablan de un atacante con producción, algo que no abundó en Alajuelense durante el último torneo. Su caso parece uno de los más claros en cuanto a potencial continuidad.

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La situación se complica con los jugadores que llegan desde Guadalupe FC. Jorge Morejón vuelve con poco rodaje y sin goles, lo que lo deja en una posición incómoda dentro de la evaluación. Distinto es el caso de Tristán Demetrius, quien tuvo un rendimiento aceptable, pero enfrenta un obstáculo clave: es extranjero y ocupa cupo, un factor que siempre pesa en la toma de decisiones.

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Otro nombre que genera debate es el de John Paul Ruiz. El lateral, que hoy milita en Municipal Liberia, tuvo buenos números con tres goles y una asistencia, pero arrastra un antecedente complicado: fue apartado en su momento por un tema disciplinario bajo la conducción de Machillo. Su regreso plantea una pregunta incómoda: ¿hay espacio para una segunda oportunidad?

El panorama no es igual para todos. Daniel Chacón prácticamente no tuvo minutos en Liberia, lo que reduce considerablemente sus chances de continuidad. Y en el otro extremo aparece Esteban Cruz, joven delantero de 21 años que viene de marcar cinco goles en 12 partidos con Sarchí en la segunda división, dejando una señal positiva de cara al futuro.

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En este contexto, Alajuelense enfrenta una doble decisión. No solo debe definir qué hacer con estos siete jugadores, sino también resolver quien será el entrenador que defina que sucederá con ellos, una variable que puede cambiar completamente el enfoque de la reestructuración.

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El criterio del nuevo director técnico será determinante en cada caso. Será otro cuerpo técnico el que evalúe perfiles que no necesariamente eligió. Un detalle que transforma este análisis en algo mucho más complejo de lo que parece.

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