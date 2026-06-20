Interna en Alajuelense: Joel Campbell revela lo que nunca había dicho sobre su salida y la decisión de Ismael Rescalvo

El delantero costarricense brindó declaraciones sobre su salida de Alajuelense y reveló quiénes fueron los responsables para que él se fuera del club.

Joel Campbell brindó una reveladora entrevista en el programa “El Mundialito” en el que además de hablar sobre temas de su carrera y selección nacional; también reveló detalles de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense.

El atacante de 33 años salió en su defensa para aclarar que el entrenador Ismael Rescalvo tenía decidido que él continuará con los Manudos; sin embargo, su salida fue definida institucionalmente una vez que cumplió con su contrato.

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“Yo en la Liga no salí mal. Mi contrato era de tres años y me fui siendo campeón. Usted le puede preguntar al entrenador de la Liga qué me dijo él la vez que nos reunimos. Si quería que siguiera o no”, contó el futbolista tico durante la entrevista transmitida en vivo.

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¿Son polémicas sus salidas de Saprissa y Alajuelense?

El jugador también se defendió sobre la idea que ha sido “creada” sobre sus salidas de Alajuelense y Saprissa; asegurando que no ha dejado los clubes en medios de conflictos pese a su buen rendimiento en diversos momentos.

“Lo de la Liga y Saprissa al final son percepciones. Tuve un primer añño bueno en la Liga, metí goles y gané títulos, pero siempre hubo polémica. Muchas veces sentí que la crítica fue injusta, incluso más allá de lo deportivo, pero yo respeto todas las opiniones y me quedo callado”, manifestó.

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Campbell cerró diciendo que también no siempre contó con la confianza de los entrenadores y puso de ejemplo al Machillo Ramírez. “Con Óscar tuve una relación profesional buena, pero él tomaba sus decisiones y yo las respetaba. En el fútbol es así, a veces juegas más, a veces menos y uno tiene que asumir su rol e intentar rendir cuando le toca”, amplió.