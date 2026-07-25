¿Se van de Honduras? La decisión de Concacaf con Said Martínez tras el Mundial 2026

Said Martínez tuvo un excelente Mundial y ahora Concacaf ha tomado una decisión para lo que viene en el arbitraje catracho.

El arbitraje hondureño vuelve a destacar a nivel internacional. Tras su gran desempeño en el pasado Mundial 2026, el árbitro catracho Said Martínez fue seleccionado por la Concacaf para dirigir en la nueva edición de la Leagues Cup, el famoso torneo que enfrenta a los clubes de la MLS y la Liga MX.

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Conocido como “El Matemático”, Martínez no estará solo durante la competencia que se disputará en Estados Unidos entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre, informa Deportes TVC.

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Los árbitros Selvin Brown y Jefferson Escobar también pitarán partidos importantes, mientras que Cristian Ramírez, Roney Salinas, Gerson Orellana y Walter López se desempeñarán como asistentes de línea. Por su parte, la cabina del VAR contará con la experiencia de Nelson Salgado y Shirley Perelló.

Antes del primer pitazo, todo el grupo arbitral asistirá a una capacitación obligatoria del 27 al 29 de julio con el objetivo de repasar las reglas del juego.

A este esfuerzo de preparación se sumarán los réferis Melvin Matamoros y Guiselle Guerra, quienes viajarán a Santo Domingo, República Dominicana, para integrarse a los cursos de la Academia de Árbitros de Concacaf.

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Con esta importante convocatoria, la afición deportiva celebra el crecimiento de sus réferis, quienes continúan ganando espacio y representación en los torneos más relevantes del continente.

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En resumen

Said Martínez liderará a una delegación de árbitros hondureños en la Leagues Cup 2026 tras su destacada actuación en el Mundial .

. El grupo catracho participará con árbitros centrales, asistentes y encargados del VAR en la competencia que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre.

Todos los réferis elegidos asistirán a un seminario obligatorio a finales de julio, mientras que otros dos réferis viajarán a República Dominicana para capacitarse en la Academia de Concacaf.